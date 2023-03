Vacinação contra covid e pólio é realizada em shoppings de Aracaju neste sábado

A ação acontece até as 17h. Vacina em Aracaju

André Moreira/PMA/ arquivo

As vacinas contra poliomielite e Covid-19 estão disponíveis neste sábado (11), em três shoppings da capital. Os pontos de vacinação funcionam no Aracaju Parque Shopping e nos Shoppings Jardins e Riomar até às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, estão disponíveis doses para todas as pessoas a partir dos cinco anos, que precisem iniciar, continuar ou completar o esquema vacinal, inclusive para quem já está apto a tomar o reforço bivalente, mas não será ofertada a vacina Pfizer Baby.

A partir da próxima segunda-feira (13), as ações de vacinação nos shoppings localizados em Aracaju serão ampliadas e passam a ocorrer de segunda a sábado, em dias úteis, das 10h às 16h.

