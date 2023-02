Vacinação contra Covid para indígenas Yanomami com doses bivalentes inicia no próximo sábado (25)

Doses serão enviadas para seis comunidades e para a Casai. A antecipação do calendário vacinal contra Covid para os indígenas ocorre devido à grave crise sanitária e humanitária encontrada no território. Voluntários da Força Nacional do SUS prestam atendimento aos povos indígenas Yanomami

Igor Evangelista/Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde inicia a partir do próximo sábado (25) a campanha de vacinação contra a Covid-19 para o povo Yanomami com doses bivalentes. As doses serão enviadas para seis comunidades: Surucucu, Kataroa, Maloca Paapiú, Auaris, Missão Catrimani e Waputha.

A antecipação do calendário vacinal contra Covid para os indígenas ocorre devido à grave crise sanitária e humanitária encontrada no território. A primeira etapa da campanha para toda a população inicia a partir de 27 de fevereiro.

Cerca de 20 mil doses serão enviadas ao território nos próximos dias. Há cerca de 31 mil indígenas, espalhados em mais de 370 comunidades.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

No sábado (25), a imunização também ocorre Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), localizada em Boa Vista. A ação prevê também a vacinação com os imunizantes de rotina do calendário para crianças e adultos.

A campanha será feita junto à Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, com o apoio dos profissionais de saúde e da Força Nacional do SUS, que está na região para reforçar o atendimento aos Yanomami.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação devido ao avanço do garimpo ilegal. Desde o dia 20 de janeiro, o território está em emergência de saúde pública e recebe ações para frear a desassistência aos indígenas.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata