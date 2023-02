Vacinação contra Covid: veja as regras de cada capital para o reforço bivalente da Pfizer; apenas duas não começaram a aplicação

Nova etapa de vacinação com a vacina da Pfizer começou nesta segunda-feira (27) pelo país. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 em Pernambuco

Começou nesta segunda-feira (27) uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil com o reforço bivalente da Pfizer. No entanto, duas capitais ainda não começaram a aplicar o imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém informou ao g1 que ainda não recebeu as doses do Ministério da Saúde. “Assim que for definida a data de início da vacinação, mediante a confirmação da chegada das doses, a Sesma divulgará o cronograma da campanha de vacinação em Belém”.

Já em Cuiabá (MT), a imunização começará na quarta-feira (1º). O município recebeu a primeira remessa do reforço bivalente no domingo (26). Outras capitais já haviam começado a imunização na semana passada.

Pessoas com mais de 60 anos já podem tomar o reforço com a bivalente em cinco capitais: Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

A vacina bivalente é uma atualização do imunizante e protege contra a cepa original e as subvariantes ômicron.

Veja, abaixo, quem pode tomar o reforço bivalente da Pfizer nas capitais:

Aracaju (SE)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos a partir de 60 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência; pessoas a partir de 12 anos com deficiência; imunossuprimidos; grávidas e puérperas; quilombolas; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema prisional.

Belém (PA)

O estado aguarda a entrega das doses para divulgar o cronograma.

Belo Horizonte (MG)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos com 80 anos ou mais; pessoas acima de 12 anos, com alto grau de imunodepressão.

Boa Vista (RR)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Pessoas com mais de 60 anos; moradores de instituições de longa permanência; pessoas com deficiência; pacientes com baixa imunidade; comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; profissionais da saúde.

Brasília (DF)

Começou a vacinação nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos a partir de 70 anos; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Idoso recebe dose da vacina bivalente contra Covid-19, no DF

Campo Grande (MS)

Vacinação começou 24 de fevereiro. Quem pode tomar? Idosos com 70 anos ou mais; imunocomprometidos; indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Cuiabá (MT)

Imunização começa na quarta-feira (1º). Quem poderá tomar? Serão imunizadas as pessoas acima de 70 anos; pacientes com algum tipo de comorbidade; comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Curitiba (PR)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Moradores de instituições de longa permanência; pessoas acamadas com mais de 70 anos; e população indígena.

(CORREÇÃO: ao publicar esta reportagem, o g1 errou ao informar que a população de 70 anos ou mais começou a ser vacinada nesta segunda em Curitiba. Na verdade, a vacinação começou para a população de 70 anos ou mais acamada. A reportagem foi corrigida às 14h46 desta segunda, 27.)

Florianópolis (SC)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência; quilombolas; pessoas acima de 80 anos.

Idosa de 100 anos foi a primeira a receber vacina bivalente em Florianópolis

Fortaleza (CE)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? População imunossuprimida; idosos a partir de 70 anos; pessoas acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e os trabalhadores destes locais.

Goiânia (GO)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos a partir de 70 anos; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

João Pessoa (PB)

A vacina bivalente está sendo aplicada desde 15 de fevereiro. Quem pode tomar? Idosos com 70 anos ou mais; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos; integrantes de comunidades quilombolas.

Macapá (AP)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos a partir de 70 anos; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Maceió (AL)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Pessoas de 70 anos e mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (a partir de 12 anos) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas (a partir dos 12 anos de idade); indígenas (a partir dos 12 anos de idade); ribeirinhos (a partir dos 12 anos de idade) e quilombolas (a partir dos 12 anos de idade).

Manaus (AM)

A vacina bivalente está disponível desde 15 de fevereiro. Quem pode tomar? Quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos.

Vacina bivalente contra a Covid-19 em Manaus

Natal (RN)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos com mais de 70 anos; imunossuprimidos a partir dos 12 anos; pessoas de instituições de longa permanência; pessoas em residência inclusiva e trabalhadores destas instituições.

Palmas (TO)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Pessoas acima de 60 anos; pessoas que vivem em abrigos e os seus trabalhadores; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; funcionários do sistema de privação da liberdade; imunossuprimidos; pessoas com deficiência permanente; povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Porto Alegre (RS)

Aplicação da vacina começou em 15 de fevereiro. Quem pode tomar? O calendário é escalonado: os idosos e profissionais de saúde de instituições de longa permanência foram os primeiros a serem imunizados. Nesta segunda, recebem o imunizante pessoas com 90 anos ou mais, depois pessoas com 70 ou mais, imunossuprimidos, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Porto Velho (RO)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Pessoas a partir de 60 anos; moradores de instituição de longa permanência a partir de 60 anos; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos; ribeirinhos a partir de 12 anos; indígenas a partir de 12 anos; quilombolas a partir de 12 anos.

Recife (PE)

Vacinação começou 24 de fevereiro. Quem pode tomar? Idosos a partir de 70 anos; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Idosa recebe vacina bivalente contra a Covid-19 no Recife

Rio Branco (AC)

Vacinação nos postos começa na terça (28). Quem pode tomar? Pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas acima de 12 anos; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; ribeirinhos acima de 12 anos; pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos; idosos com mais de 60 anos/ pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos; população privada de liberdade ou cumprindo medidas socioeducativas; funcionário do sistema prisional.

No sábado (25), os idosos do Lar Vicentino, em Rio Branco, foram os primeiros a receber a vacina bivalente da Pfizer.

Idosos receberam a vacina bivalente neste sábado (25)

Rio de Janeiro (RJ)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? O calendário disponível é gradual. Primeiro, serão vacinados os idosos com mais de 85 anos. A faixa etária vai diminuindo ao longo da semana.

Salvador (BA)

Aplicação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Pessoas com 80 anos ou mais; imunocomprometidos; quilombolas; pessoas assistidas em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, e os respectivos trabalhadores destes Centros de Acolhimento.

São Luís (MA)

Começou a vacinação nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos a partir de 70 anos; moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência; imunossuprimidos com 12 anos ou mais; indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

São Paulo (SP)

Aplicação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos acima de 70 anos; residentes em instituições de longa permanência e funcionários; pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos; indígenas com mais de 12 anos.

Teresina (PI)

Vacinação começou nesta segunda. Quem pode tomar? Idosos com mais de 85 anos.

Dona Eurides, de 92 anos, foi receber a vacina bivalente contra Covid em Teresina

Vitória (ES)

A imunização começou 24 de fevereiro em idosos que moram em instituições de longa permanência e dos profissionais que trabalham nesses locais. A partir de 27 de fevereiro, a vacinação começou para outros públicos. Quem pode tomar? Pessoas com mais de 70 anos e pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos.

