Vacinação contra pólio: 97% do público alvo está imunizado em Aracaju, diz secretaria

Aracaju atingiu neste sábado (25) a cobertura de 97% do público alvo da vacinação contra poliomielite, que são menores de 1 ano a 5 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.

Segundo a pasta, o dado é baseado em registros do prontuário eletrônico da Secretaria. O público vacinável contra poliomielite é de 32.464 crianças. Foram imunizadas 31.648 em cinco meses.

A poliomielite é transmitida por água e alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada e pode causar paralisia.

A imunização da poliomielite está disponível para crianças de 1 ano a menores de 5 anos, que podem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Já para as menores de 1 ano de idade, a vacinação segue conforme Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

