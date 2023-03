Vacinação infantil contra a Covid-19 prossegue em Campos a partir de segunda-feira

Em cinco pontos, a vacina é aplicada por livre demanda. Em outro ponto, a imunização é por meio de agendamento presencial. A partir da próxima segunda-feira (20), a vacinação infantil contra a Covid-19 em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, prossegue em cinco postos de livre demanda e em um por meio de agendamento presencial.

A Pfizer Baby é a vacina aplicada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com direito a três doses, sendo as duas doses iniciais com intervalo de quatro semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, oito semanas depois da segunda dose.

Crianças de 3 e 4 anos também recebem três doses, e todas as crianças dessa faixa etária podem receber a 1ª e 2ª doses da Pfizer Baby, desde que ainda não tenham iniciado a vacinação ou que tenham recebido uma dose. Já as crianças dessa mesma faixa etária que foram vacinadas com a 2ª dose da Coronavac há quatro meses ou mais devem receber a dose de reforço (3ª dose) da Pfizer Baby.

Os postos de vacinação para crianças menores de quatro anos são a Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB), das 9h às 16h, a Cidade da Criança e o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), das 8h30 às 13h, todos com atendimento por livre demanda. Já na Clínica da Criança, em Guarus, a vacinação é feita das 9h às 18h, mediante agendamento presencial.

Para crianças de 5 a 11 anos, a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer Pediátrica é feita na Fundação Municipal de Esportes, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, das 8h30 às 17h, e na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Saldanha Marinho, das 11h às 20h, todos com atendimento por livre demanda. Já na Clínica da Criança, em Guarus, a vacinação é feita das 9h às 18h, mediante agendamento presencial.

No ato da vacinação, é necessário apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, caderneta de vacinação dos filhos ou cartão de vacina contra a Covid-19 para quem já iniciou o esquema primário.

Crianças com comorbidades ou deficiência permanente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, além dos documentos pessoais citados acima, precisam de laudo médico ou outro documento que comprove a condição de saúde, que pode ser receita, a Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), dentre outros.

Mata