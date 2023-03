Vacinação nos shoppings de Aracaju começa a ser realizada de segunda a sábado

De acordo com a Secretaria Municipal de Aracaju (SMS), serão disponibilizadas as vacinas contra a poliomielite e contra a Covid-19. Vacinação em Aracaju (SE)

PMA

A partir desta segunda-feira (13), as ações de vacinação nos shoppings localizados em Aracaju passam a ocorrer de segunda a sábado, em dias úteis, das 10h às 16h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Aracaju (SMS), serão disponibilizadas as vacinas contra a poliomielite e contra a Covid-19, incluindo o reforço bivalente. Para receber os imunizantes, é necessário apresentar o cartão de vacina e documento de identificação.

Podem se vacinar crianças de 1 ano a menores de 5 anos com a vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Já as crianças menores de 1 ano de idade se vacinam conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

As vacinas contra a Covid-19 são destinadas a pessoas acima dos 5 anos, com exceção da bivalente, que é para o seguinte público: pessoas a partir de 12 anos com deficiência e com imunossupressão; Idosos a partir de 60 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; grávidas e puérperas; quilombolas; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema prisional.

Devido ao baixo estoque, a Pfizer Baby, destinada ao público de 6 meses a menores de 5 anos, é disponibilizada apenas em algumas unidades Básicas de Saúde. Saiba mais clicando aqui.

valipomponi