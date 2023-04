Vacinas contra Covid-19 e poliomielite estão disponíveis em shoppings de Aracaju neste sábado

Os pontos de vacinação funcionam até as 16h. Vacina

Divulgação/André Moreira/Aracaju/Arquivo

Neste sábado (1º), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibilizará as vacinas contra a Covid-19 e contra a poliomielite nos shoppings Aracaju Parque, Jardins e RioMar, até as 16h. Para se vacinar, é preciso apresentar cartão de vacina e documento de identificação.

A imunização contra a Covid-19, estarão disponíveis doses para todas as pessoas a partir dos 5 anos, que precisam iniciar, continuar ou completar o esquema vacinal, inclusive para quem já está apto a tomar o reforço bivalente, para as pessoas maiores de 60 anos e grupos prioritários.

Segundo a coordenadora de imunização da SMS, Larissa Ribeiro, para receber o reforço bivalente é preciso ter tomado no mínimo duas doses da monovalente há, pelo menos, quatro meses e estar dentro dos grupos prioritários preconizados atualmente. Neste primeiro momento, estão sendo imunizadas pessoas a partir de 12 anos com deficiência e com imunossupressão; idosos a partir de 60 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; grávidas e puérperas; quilombolas; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema prisional e os profissionais da saúde.

Bivalente para trabalhadores da saúde

A vacinação está sendo ofertada em todas as salas de vacina das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos três shoppings da cidade. Para ter acesso à vacinação em qualquer um dos pontos, o profissional de saúde deve estar munido de RG, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacina. A comprovação da profissão deve ser feita com contracheque ou documento de conselho de classe, por exemplo.

Poliomielite

Crianças de 1 ano a menores de 5 anos podem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Para as menores de 1 ano de idade, a vacinação segue de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

De acordo com a coordenadora, Acaju já vacinou 31.648 crianças nesta idade e continuará a vacinação até o fim do estoque do imunizante.

Vittorio Rienzo