Vacinas contra covid e pólio estão disponíveis em shoppings de Aracaju neste sábado

Os pontos de vacinação funcionam até às 17h. Vacinação em shopping de Aracaju (SE).

PMA

Estão disponíveis neste sábado, em três shoppings de Aracaju, vacinas contra poliomielite e Covid-19. Os pontos de vacinação funcionam no Aracaju Parque Shopping e nos Shoppings Jardins e Riomar até às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, estão disponíveis doses para todas as pessoas a partir dos cinco anos, que precisem iniciar, continuar ou completar o esquema vacinal, inclusive para quem já está apto a tomar o reforço bivalente.

Poliomielite

Crianças de um ano a menores de cinco anos podem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Já as menores de 1 ano de idade, a vacinação segue de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

Vittorio Ferla