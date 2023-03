Vagas de emprego em Campos: Espaço da Oportunidade tem 203 ofertas nesta terça

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também específicas para pessoas com deficiência. O “Espaço da Oportunidade”, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem 203 vagas de empregos disponíveis, segundo dados que foram atualizados nesta terça-feira (7).

Entre as oportunidades disponíveis estão ajudante geral, alinhador de automóvel, atendente de farmácia, assistente administrativo, auxiliar de cozinha e auxiliar de escritório.

A lista completa das vagas pode ser encontrada na página “Espaço da Oportunidade”, disponível no site da Prefeitura no link: https://sistemas.campos.rj.gov.br/sgbemp/vagas.

No site também é possível conferir as habilidades e experiência mínima exigidas, assim como o número vagas para cada oportunidade.

Vittorio Rienzo