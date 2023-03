Vagas de emprego em Macaé: Central do Trabalhador divulga 61 vagas

Diversas oportunidades disponíveis para cargos como auxiliar de cozinha, desenhista cadista, carpinteiro, entre outros. A Central do Trabalhador, em Macaé, no Norte Fluminense, divulgou em sua página na internet a disponibilidade de 61 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, segundo dados atualizados nesta terça-feira (7).

As oportunidades contemplam cargos como auxiliar de cozinha, ajudante de padeiro, caldeireiro, carpinteiro, chapeiro, cozinheiro, desenhista cadista, entre outros.

Os interessados devem acessar o site da Central do Trabalhador, no link https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/index/mural, para obter mais informações sobre as vagas disponíveis e realizar a candidatura.

No site também é possível verificar a descrição de cada vaga, a quantidade de ofertas para cada oportunidade, o nível de escolaridade exigido, benefícios, além da possibilidade do candidato deixar o currículo cadastrado.

