Vagas de estágios para estudantes oferecem bolsa-auxílio de R$ 1,5 mil na região do Oeste Paulista

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Presidente Prudente (SP) está com vagas de estágio disponíveis nesta quinta-feira (2), para estudantes do ensino superior no Oeste Paulista. A bolsa-auxílio varia entre R$ 750 a R$ 1.520.

Há oportunidades para as seguintes áreas:

Ciências contábeis: alunos cursando do 3º ao 6º semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 1.000. O interessado deve residir em Presidente Prudente ou região;

Designer gráfico: alunos cursando do 1º ao 3º semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 1.065. O interessado deve residir em Regente Feijó (SP) ou região;

Jornalismo: alunos cursando do 3º ao 6º semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 1.520. O interessado deve residir em Presidente Prudente ou região;

Administração: alunos cursando do 1º ao 6º semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 1.370. O interessado deve residir em Presidente Prudente ou região;

Marketing: alunos cursando do 3° ao 6° semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio varia de R$ 1.520. O interessado deve residir em Presidente Prudente e região;

Administração: alunos cursando do 1° ao 6° semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 750. O interessado deve residir em Santo Expedito (SP).

Direito: alunos cursando do 3º ao 7º semestre. São 30 horas semanais e a bolsa-auxílio é de R$ 750. O interessado deve residir em Santo Expedito (SP).

O Ciee solicita que os interessados fiquem atentos ao celular, pois a instituição oferece as vagas através de ligação, pelo número (18) 3003-2433.

Serviço

Mais informações sobre as oportunidades e as vagas também podem ser consultadas pela internet ou pelo telefone (18) 3003-2433.

O Centro de Integração Empresa-Escola fica na Rua Francisco Gomes, n° 75, sala 705, no Jardim Paulistano, em Presidente Prudente.

