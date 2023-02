Vagas remanescentes para unidades de educação de Aracaju abrem nesta quinta-feira; saiba como fazer inscrição

Cerca de 4.040 vagas são ofertadas nesta nova etapa, que segue até o final do ano letivo 2023, já que a rede pode receber alunos novos ao decorrer dos meses. Matrículas

As solicitações de vagas remanescentes para a rede municipal de ensino de Aracaju devem ser feitas nesta quinta-feira (16). Cerca de 4.040 vagas são ofertadas nesta nova etapa, que segue até o final do ano letivo 2023, já que a rede pode receber alunos novos no decorrer dos meses. O início das aulas está marcado para o dia 27 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o processo de solicitação de matrícula nesta nova etapa é igual ao procedimento de cadastro para estudantes novos.

“Abriu o sistema e não conseguiu vaga na escola desejada, recomendo muito que busque vaga em outras escolas da rede. Muitas vezes, a família quer matricular o filho em uma determinada unidade escolar e nós compreendemos isso, mas se aquela não tem mais vagas disponíveis, pedimos que procurem na escola mais próxima, no mesmo bairro ou nos vizinhos”, disse o secretário da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu.

O gestor pontua algumas parcerias fundamentais nesta fase de solicitação de vagas remanescentes e durante todo o ano letivo. A equipe técnica da Semed atua com o apoio das próprias famílias, as equipes das escolas e os conselhos tutelares, que atuam diretamente, junto à Educação, no trabalho de busca ativa escolar durante todo o ano.

“Este ano disponibilizaremos um cadastro no próprio Portal da Matrícula para podermos monitorar as famílias que não conseguiram vagas na escola para seus filhos. Surgindo uma vaga no sistema, entraremos em contato com as mães e responsáveis. Organizamos a nossa logística para montar grupos de estudantes de uma determinada região e garantir o transporte para que eles possam estudar no bairro mais próximo da sua residência”, pontuou.

Como fazer a solicitação

A família deve acessar o Portal da Matrícula, escolher a escola e cadastrar os dados. Logo após, a mãe ou o responsável tem 48 horas para entregar a documentação na secretaria da unidade de ensino. Caso contrário, a vaga voltará para o portal.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (79) 3179-1538, 3179-1574 e o 98106-2969 (WhatsApp), de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

