‘Vai caminheiro, leva este recado meu’: compositor de sucesso sertanejo gravado por Milionário e José Rico morre aos 79 anos

Natural de Patos de Minas (MG), Anair de Castro Tolentino, conhecido como Jack, morreu na cidade de Hortolândia (SP). Artista também teve letras gravadas por cantores como Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó e Jorge e Mateus. Morreu aos 79 anos o cantor e compositor Anair de Castro Tolentino

João Otávio Coelho/Arquivo

Morreu na última segunda-feira (20), aos 79 anos, o cantor e compositor Anair de Castro Tolentino, conhecido como “Jack”. Nascido em Patos de Minas, ele é o autor de grandes sucessos da música sertaneja, como “Menina da Aldeia” e “Caminheiro”.

Jack faleceu em Hortolândia (SP), onde era considerado cidadão ilustre. Ao longo da carreira, ele teve as composições gravadas por artistas como Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, entre outros.

O mineiro começou a cantar com sete anos e compôs a primeira música aos 14, quando ainda morava em Patos de Minas. Ele iniciou a carreira artística na dupla Lino e Leno, e depois criou a dupla Jack e Jango. Depois, se mudou para Goiânia (GO) e, em seguida, para o interior de São Paulo.

“Ele escreveu mais de mil músicas. Foi um dos compositores mais importantes e respeitados da música sertaneja”, contou ao g1 o historiador de Patos de Minas, João Otávio Coelho.

Em nota, a Secretaria de Cultura de Hortolândia lamentou a morte de Jack e prestou condolências à família.

“Nossa eterna gratidão ao Seu Jack, por sua imensa contribuição para a Cultura Caipira de Hortolândia e para a Música Popular Brasileira. Nesse momento de dor e consternação, manifestamos nossas sinceras condolências e o desejo de conforto aos familiares e amigos pela irreparável perda”, escreveu.

