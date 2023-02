Vai chover? Fazer calor? Veja como fica o tempo durante o carnaval na região de Campinas

Frente fria vinda do Sul deve chegar neste sábado (18) e provocar mudanças no clima. Defesa Civil estendeu alerta; confira detalhes dia a dia. Centro de Campinas (SP)

Tânia Lamara

Guarda-sol ou guarda-chuva? Para quem planeja aproveitar a programação de carnaval na região de Campinas (SP), a resposta é: os dois.

Isso porque, segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, a chegada de uma frente fria vinda do Sul do país pode deixar as temperaturas um pouco mais amenas e trazer nuvens e temporais no sábado (18) e no domingo (19).

Na quinta (16), a Defesa Civil já havia estendido para até o fim de semana o alerta sobre o risco de tempestades, com 80 mm de chuvas, risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes, ocorrências de raios, além de ventos e granizo.

De acordo com o Cepagri, a amenizada nas temperaturas no sábado e domingo ocorre por causa da chegada de uma frente fria vinda do Sul do país. Com isso, os termômetros não devem passar dos 27ºC, cerca de 6ºC a menos do que nos últimos dias.

Sábado – 18ºC/27ºC

Domingo – 18ºC/24ºC

Sol volta entre segunda e terça

Já na segunda (20) e, principalmente, na terça-feira (21), a tendência é de que o sol volte a aparecer com mais força e os termômetros, subam um pouco.

Segunda – 18ºC/ 27ºC

Terça – 19ºC/29ºC

“O modelo mudou um pouco, está abrindo um pouco mais [o tempo] para segunda-feira, mas não vai abrir muito, é mais para terça. Então na segunda-feira a gente ainda tem aquela nebulosidade variável, não deve ficar tão fechado quanto tínhamos previsto antes”, explicou ao g1 a meteorologista do Cepagri Ana Ávila.

Abaixo, assista à previsão do tempo completa:

Defesa Civil alerta para riscos de chuvas intensas no carnaval em Campinas e região

Vito Califano