Vai viajar? Confira orientações da PRF para prevenir acidentes nas estradas

Vai viajar ou pegar a estrada em família? O g1 conversou com a Polícia Rodoviária Federal e lista algumas orientações para prevenir acidentes nas estradas.

O Inspetor Lyra da PRF do Espírito Santo, disse que o planejamento é o primeiro fator a ser considerado ao iniciar um deslocamento, seja uma viagem de férias ou um trajeto de rotina.

De acordo com ele, esse planejamento, inclui a revisão do veículo, verificação das condições da estrada e estado geral e documentação do motorista e dos passageiros assim como checagem dos cintos de segurança.

PRF alerta para perigos da velocidade alta, cansaço e uso de bebida ao dirigir

“Há necessidade de andar com o cinto e respeitar a capacidade de lotação do veículo. A quantidade de passageiros é um risco para o trânsito. Em uma frenagem normal, ainda que seja sem acidente, o ocupante pode ser projetado e sofrer lesões”, disse o Inspetor Lyra.

Em 2022, o ES registrou 77 acidentes com motoristas que dormiram ao volante e oito condutores morreram.

“Ele [o motorista] tem que entender que se vai fazer um deslocamento maior, que faça paradas, descanse ou tenha um segundo condutor dentro do veículo e fique intercalando”, orientou o inspetor.

Confira as orientações

Veículo revisado: avalie antes de sair as questões de segurança, assim como os equipamentos obrigatórios, como freio e suspensão, pneus e estepe, triângulo e macaco. Verifique também a cada saída faróis, limpadores de para-brisas e lanternas.

Motorista e passageiros em segurança e boas condições: busque conforto para iniciar o trajeto. Verifique altura e posição dos bancos e dos retrovisores e se todos os ocupantes estão com cinto de segurança e com seus documentos de identidade. O ideal é que o condutor esteja descansado e tenha dormido bem.

Verifique seu trajeto: outra dica da PRF é consultar as condições das vais por onde planeja trafegar. Por meio das redes sociais oficiais da corporação é possível obter informações sobre as rodovias federais. Em caso de imprevisto, acione o 191.

Respeite a lei de trânsito: não faça ultrapassagens proibidas e nem force ultrapassagens. Não use celular enquanto dirige, não exceda a velocidade regulamentar e nem ingira bebidas alcoólicas.

Cuidados nos dias chuvosos: acidentes que ocorrem em dias chuvosos, geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível. Nos dias chuvosos, dirija com velocidade moderada, sempre à direita da via, acenda os faróis (baixo), mantenha a distância segura do outro veículo que segue a sua frente e evite manobras e freadas bruscas. Caso precise parar, procure um lugar considerado seguro fora da pista que não seja debaixo de árvore ou de fiação elétrica.

Evite a ‘hipnose rodoviária’: dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros e quem dirige por muitas horas pode ter a chamada ‘hipnose rodoviária’. É quando o motorista mantém os olhos abertos, mas fica sem percepção da realidade à sua volta. Outros sinais são sonolência, perda de reflexos e de força motora. Programe paradas a cada 3 horas e evite, se possível, horários de pico.

