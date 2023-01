Vale a pena fazer cursinho pré-vestibular com o ensino médio? Especialistas dão dicas

Antes de tomar a decisão, é preciso levar em conta a situação financeira familiar e avaliar os benefícios para a saúde emocional, além de pensar bem se conseguirá organizar o seu tempo. Alunos fazem cursinho pré-vestubular.

Divulgação/Cursinho Solidário

Às vésperas do início das aulas, os estudantes que vão cursar o 3º ano do ensino médio começam a se planejar para os vestibulares que virão ao longo do ano.

Pensando nisso, o g1 conversou com educadores para entender como se organizar a partir de agora. Afinal, vale já ir atrás de um cursinho?

Antes de tomar uma decisão, alguns aspectos devem ser considerados:

Gestão de tempo – É preciso avaliar se conseguirá organizar bem o tempo para se dedicar aos estudos — tanto escolares quanto do curso — de forma que não atrapalhe o rendimento no colégio e permita também encontrar tempo para descansar. Para quem está disposto, vale a pena apostar no conjunto.

Saúde emocional – Se o estudante quiser se sentir mais seguro e menos ansioso no processo de preparação, o cursinho pode ajudar a ganhar confiança.

Situação financeira – Se a família tiver uma condição financeira estável, em que o investimento em um cursinho não seja problema, acrescentar um tempo extra de estudo pode ser vantajoso. Mas, mesmo quando não for esse o caso, vários cursinhos oferecem bolsa de estudo e há ainda os comunitários, com aulas gratuitas.

1. Quando o cursinho é bem-vindo?

Diretor pedagógico do Colégio Ao Cubo, do Rio de Janeiro, Paulo Andrade acredita que a escola deve se esforçar para preparar os alunos para os vestibulares por conta própria. Mas, em casos de lacuna educacional, o cursinho pode, sim, ser uma boa escolha.

“Depende da demanda de cada aluno. Aqueles que querem cursos mais concorridos em geral precisam estudar mais. Também há alunos que não se sentem confiantes apenas com o que aprenderam na escola e, nestes casos, buscar um cursinho pode ser algo positivo. Claro que depende do recorte social de cada um”, avalia Andrade.

Estudantes do ensino médio em sala de aula.

Gabriel Jabur/Agência Brasil

O educador reforça que o trabalho do cursinho é complementar ao da escola, e não oposto ou concorrente.

Algumas escolas não conseguem dispor da estrutura, do tempo ou da metodologia para ajudar o aluno a se preparar para um vestibular, que é difícil. Então, é aí que entra o cursinho.

2. Treino e mais treino

Uma das principais preocupações dos cursinhos é fazer com que os alunos se familiarizem com o formato dos vestibulares.

“Trabalhamos redações praticamente todas as semanas, além de aplicarmos simulados regularmente. O grande diferencial é que os cursinhos estão sempre atentos ao que é cobrado e ao que mais cai neste tipo de prova, e é isso que mais ajuda os alunos”, explica João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

Apesar de algumas escolas também aplicarem simulados aos alunos, Pitoscio defende que isso não é o suficiente para que eles acostumem com os enunciados e a proposta das provas.

Andrade concorda e reforça que a metodologia de cursinho, que é semelhante à utilizada no Colégio Ao Cubo para todos os alunos de 3º ano, considera que provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não testam apenas o conhecimento dos participantes, mas colocam à prova também a sua condição física.

Pelo formato e duração, é uma avaliação que vai além do conhecimento do aluno de ensino médio. Esse aluno não está acostumado a ficar 5 horas sentado fazendo a mesma prova. Ele está acostumado a ficar assistindo a aula.

3 – Como gerir o tempo?

João Pitoscio Filho avalia que entre as vantagens de encaixar um cursinho na agenda estão adquirir mais confiança, ser mais objetivo na hora da prova e, claro, aumentar as chances de obter uma boa colocação nos vestibulares. Mas, para isso, é preciso se dedicar.

O aluno precisa ter em mente que vai precisar conciliar as aulas da escola com as aulas do cursinho, mas também as atividades da escola com as do curso. Porque as aulas vão dar uma base para que ele possa se desenvolver, mas é com as atividades que ele vai aprender.

4. Que tipo de cursinho escolher?

E é exatamente com essa organização de tempo em mente que o aluno deve escolher o tipo de curso que irá buscar.

Hoje, as opções são variadas: tem cursos integrais ou apenas no contraturno da escola e até os que têm aulas apenas aos sábados. A duração também varia e pode durar de 6 a 8 meses, mas também tem cursos de 2 meses, os intensivos.

Pitoscio, porém, reforça que, quanto mais em cima da hora, menos o aluno vai absorver. “Então, sim, já dá para pensar desde já em procurar um cursinho”, afirma.

