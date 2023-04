Vale do Paraíba tem mais de 600 mil inadimplentes; veja como negociar dívidas pelo Mutirão Nacional

Prazo para negociação das dívidas pelo mutirão da Febraban é esta sexta-feira (31). Cerca de 600 mil pessoas estão inadimplentes nas cidades do Vale e região

Organizar as contas e a vida financeira não é fácil, ainda mais durante períodos de crise, como o que foi gerado pela pandemia da Covid-19. Na região do Vale do Paraíba, a estimativa é que mais de 600 mil pessoas estejam inadimplentes.

Segundo a Serasa, as cidades com o maior número de moradores com as contas em atraso são:

São José dos Campos: 253.917

Taubaté: 108.399

Jacareí: 81.713

Pindamonhangaba: 60.142

Caraguatatuba: 48.926

Ubatuba: 34.953

Caçapava: 31.930

Mutirão de negociação

Para quem se encontra com o nome sujo, essa sexta-feira (31) é o último dia para negociar dívidas no Mutirão Nacional, uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.

O mutirão começou no primeiro dia de março e, desde então, as instituições financeiras têm oferecido condições especiais para que as pessoas possam organizar a vida financeira.

São diversos modelos de negociação, como alongamento de prazos, redução de taxas, alteração nas condições de pagamento, obtenção de recursos e migração para modalidades mais baratas.

Podem ser negociadas dívidas de:

cartão de crédito

cheque especial

crédito consignado

demais modalidades de crédito em atraso com bancos

Como fazer?

A negociação é feita por meio dos canais oficiais da instituição ou pelo portal nacional do consumidor. Na página do Mutirão Nacional, há um passo a passo e vídeos que mostram como acessar o portal e encontrar o banco para abrir a negociação.

Ao acessar, o consumidor pode consultar empréstimos e financiamentos existentes em seu nome, além de outras informações relacionadas às instituições, como conta corrente, investimento e Pix.

Durante a negociação, o consumidor precisa informar a dívida que pretende quitar e questionar as condições oferecidas para isso.

Caso concorde com o que foi proposto, um acordo de negociação será assinado. Caso não concorde, é possível fazer contrapostas para chegar a um acordo que seja melhor financeiramente.

Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira da Febraban

Divulgação/Febraban

Vittorio Rienzo