Vale tem lucro líquido de US$ 3,72 bilhões no 4º trimestre de 2022

Resultado representa uma queda de 30,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Logotipo da Vale em sede da empresa no Rio de Janeiro

Ricardo Moraes/Reuters

A mineradora Vale informou nesta quinta-feira (16) que registrou lucro líquido de US$ 3,724 bilhões no quarto trimestre de 2022, queda de 30,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando atingiu ganho de US$ 5,352 bilhões.

Em 2022, o lucro líquido total atribuído aos acionistas chegou a US$ 16,728 bilhões, 32% abaixo dos US$ 24,736 bilhões registrados em 2021.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da minerada foi de US$ 5,001 bilhões no quarto trimestre, valor 27% inferior ao apurado nos últimos três meses de 2021, de US$ 6,857 bilhões.

Em carta aos acionistas, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, descreveu 2022 como um ano “marcado por questões com impactos globais, como a guerra na Ucrânia e o quadro econômico desafiador nos Estados Unidos, além dos desdobramentos do Covid-19 na China”.

“A despeito do cenário desafiador e volátil, construímos um resultado sólido e retornamos valor para nossos stakeholders”, escreveu Bartolomeo.

Investimentos

A mineradora também informou ter feito US$ 1,787 bilhões em investimentos — incluindo manutenção e crescimento — entre outubro e dezembro de 2022, uma alta de 2% frente ao período anterior. No ano, a companhia investiu US$ 5,446 bilhões, contra US$ 5,033 bilhões registrados em 2021.

A Vale atribui a alta aos investimentos nos projetos Sol do Cerrado, Serra Sul 120, Capanema e na planta de briquete (um tipo de aglomerado de minério) na unidade Tubarão, em Vitória (ES).

Endividamento

A dívida bruta e arrendamentos ficou em US$ 12,712 bilhões em 31 de dezembro de 2022, abaixo do registrado na mesma data em 2021 (US$ 13,782 bilhões). Já a dívida líquida expandida, que inclui swaps cambiais, provisões de Brumadinho, Samarco e Fundação Renova, atingiu US$ 14,140 bilhões no fim de 2022, ante US$ 9,048 bilhões no ano anterior.

Vito Califano