Valentina Autiero, da Uomini e Donne a Temptation island. Trasformata per la nuova esperienza. “Non sembri tu”

Una ex dama di Uomini e Donne si propone come tentatrice sull’isola dell’amore, Temptation Island. Non tutte le persone che prendono parte al dating show riescono a trovare l’amore. C’è chi va via mano nella mano con un nuovo compagno di vita, chi invece abbandona in seguito a litigi e delusioni. Poi c’è Valentina Autiero, incalzata ad abbandonare la trasmissione da un’altra donna, Aurora. La dama è uscita accompagnata da un cavaliere che non era realmente interessato a lei e la storia d’amore si è conclusa quasi immediatamente. Oggi è single e pronta a ricominciare.

Uscita da Uomini e Donne Valentina Autiero ha continuato a essere molto presente per i suoi follower su Instagram. Sempre pronta a commentare le storie del trono over, è molto ammirata dal pubblico per la sua bellezza e il suo carattere forte. Ultimamente non sono passati inosservati i cambiamenti di look cui si è sottoposta, come il taglio di capelli e il cambio colore. Segni indiscutibili di voglia di cambiamento in una donna. Non solo, è stata anche accusata di essersi sottoposta a interventi di chirurgia plastica per il viso, ma la donna ha negato con convinzione e ha addossato la colpa agli effetti del noto social network.

Valentina Autiero è pronta a rimettersi in gioco e si è pentita più di una volta del modo in cui ha lasciato Uomini e Donne. In alcune recenti interviste ha dichiarato che sarebbe disposta a riprendere nuovamente il suo ruolo nella parterre femminile del trono over, a patto che arrivasse qualche cavaliere interessante. Ad attrarre la sua attenzione, Germano e Luca. Il primo ha lasciato lo show dicendo di non essere pronto a una relazione sentimentale. La donna lo ha contattato privatamente su Instagram, non ricevendo però alcuna risposta. Il secondo è ancora in gioco.

Evidentemente, però, la redazione di Uomini e Donne è sorda davanti alle richieste di Valentina Autiero. A differenza di Ida Platano, che è stata accolta a braccia aperte dopo che Riccardo Guarnieri ha lasciato la trasmissione innamorato di Roberta Di Padua. Ma la ex dama dagli occhi azzurri non si da per vinta e si propone, se non per il dating show, per un altro reality prodotto sempre dalla Fascino, la società di produzione televisiva di Maria De Filippi. Tutto è accaduto nel corso di un’intervista per RTL 102.5, nel corso del programma di Francesco Fredella.

Valentina Autiero ha dichiarato che sarebbe molto interessata a partecipare a Temptation Island. Il programma prevede che delle coppie di fidanzati vengano divise e si formino due situazioni separate: quella degli uomini in compagnia di belle tentatrici single; quella delle donne, accompagnate da altrettanti uomini. Oggi uno degli ex tentatori dell’isola sta corteggiando la tronista, Samantha, a dimostrazione che gli scambi tra un reality e l’altro accadono molto spesso. Valentina non sa come si troverebbe nei panni di tentatrice di un uomo fidanzato, ma è pronta a mettersi in gioco. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Valentina Autiero, da Uomini e Donne a Temptation island. Trasformata per la nuova esperienza. “Non sembri tu” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.