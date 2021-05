Valentina Autiero Irriconoscibile, Attaccata Sui Social. “Sembri Un’avatar, Che Hai Combinato?”. Lei Risponde: “Ecco La Verità”

Valentina Autiero è nella bufera dopo aver pubblicato una foto su Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne è stata accusata di essere tutta rifatta ma lei non ci sta e ammette cosa ha ritoccato. Valentina Autiero è stata una delle protagoniste assolute del parterre femminile di Uomini e Donne e per ben 6 anni ha cercato l’amore tra le fila dei tanti cavalieri susseguitesi nel tempo. Sembrava infatti che la dama avesse trovato l’uomo giusto in Germano Avolio, ma una volta usciti dal programma tutto è finito in modo burrascoso e travagliato.

Ovviamente in moltissimi sperano in un suo ritorno alla corte di Maria De Filippi ma nel frattempo intrattiene i suoi fan sui suoi canali social. Purtroppo però la bella donna non incontra sempre consensi ma ultimamente è stata presa di mira per il suo cambiamento fisico. Per alcuni utenti Valentina avrebbe abusato della chirurgia estetica, stravolgendo così i suoi connotati.

Valentina Autiero e i ritocchini estetici dopo il trono over Valentina Autiero è seguita sul suo profilo Instagram da più di 238mila followers e ogni giorno aggiorna i suoi fan con qualche foto o video. Dopo aver abbandonato il trono over ha anche radicalmente cambiato il suo look, passando ad un taglio corto e biondo cenere. Ma c’è un cambiamento che non è affatto piaciuto ai fan, tanto da farglielo notare a più riprese sotto i post condivisi.

Qualche giorno fa ha pubblicato una foto che ha scatenato una polemica social, fino a far sbottare l’ex dama. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver ricorso troppo alla chirurgia estetica, commentando: “Ma quanto sei rifatta” e ancora “Oltre che tanto rifatta…la plastica abbonda…purtroppo nn è riuscita neanche bene..stavi molto ma molto meglio prima..eripiù spontanea e genuina ora sei omologata a tt..la stessa bocca..le stesse guance..le stesse sopracciglua..lo stesso seno..sembrate degli avuta..peccato”. Insomma molte sono state le critiche ma l’Autiero non ha perso tempo e ha replicato con forza e fermezza. ( continua dopo la foto)

LEGGI ANCHE—> Iva Zanicchi, confessione choc sulla De Filippi: “Se parli male di lei ecco che ti succede” Putiferio a Mediaset

La replica piccata di Valentina agli haters Valentina Autiero non ha mai negato di aver ricorso al bisturi e forse proprio per questa sua sincerità è ancora molto amata. Proprio per rispondere a uno dei numerosi utenti ha dichiarato: “guance mie sopracciglia le faccio da quando ho 23 anni quindi erano così anche anni fa le tette piccole sono mie il sedere è mio le ciglia mie le unghie mie. Ho ritoccato le labbra e non ho mai negato questa cosa“. Ha poi sbottato e concluso: “Rosicate meno e curatevi un pò do più mente e corpo che magari vi sentite meglio e siete meno cattive”. Insomma ancora una volta è riuscita a farsi scivolare addosso le critiche ma ha deciso di farlo mettendo i punti sulle i.

E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.