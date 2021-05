valentina-ferragni:-“ci-sono-giorni-in-cui-non-vedo-miglioramenti-e-la-malattia-si-fa-sentire”

Valentina Ferragni è tornata a parlare della sua salute e dei problemi con la sua malattia, l’insulino-resistenza. Anche questa volta il suo seguitissimo profilo Instagram (3,8 milioni di follower) è stato il canale social prescelto dall’influencer sorella di Chiara Ferragni per comunicare con i suoi fan. Perché nonostante “ci sono giorni in cui sul mio corpo non si vedono miglioramenti sono orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti“. Valentina così come altri vip (tra cui Aurora Ramazzotti) si è fatta nuovamente portavoce di un messaggio di body-positivity.

La story Instagram di Valentina Ferragni

In due story Instagram la sorella di Chiara Ferragni ha commentato i segni sul suo volto provocati dagli scompensi ormonali. L’influencer da un mese non prende più la pillola. Dallo stesso periodo ha scoperto di soffrire di insulino-resistenza. Queste le sue parole ai fan per spiegare la comparsa dell’acne:

Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) e mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso). So che i brufoli sono causati dagli ormoni e probabilmente è complice anche la mascherina che non fa respirare la pelle. Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l’insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro.

Per Valentina ciò che conta sono i piccoli passi in avanti frutto dell’alimentazione equilibrata che sta seguendo e dell’allenamento. La giovane Valentina (28 anni) si è mostrata felice e serena, complici anche i suoi ultimi successi e la voglia di accettarsi anche con le sue naturali piccole imperfezioni. La Ferragni, stando a quanto da lei dichiarato su Instagram, sta anche seguendo delle lezioni di ballo con la coreografa e insegnante di Amici di Maria De Filippi Veronica Peparini per imparare a ballare e tenersi in forma.

Valentina Ferragni: l’insulino-resistenza e il controllo del peso

L’influencer un mese fa aveva confidato di soffrire di insulino-resistenza. Una patologia che si verifica quando vi è una bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, che può anche portare al diabete mellito di tipo 2. Tra i sintomi più comuni, che diventano campanelli d’allarme, ci sono: la fame; la difficoltà a mantenere la concentrazione; l’aumento di peso, soprattutto nella zona addominale e l’alto livello di colesterolo. Valentina Ferragni, appunto per questo motivo, ha dovuto perfino smentire alcuni fan che le domandavano se fosse incinta: “Smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina”, aggiungendo che ama molto mangiare e quindi la “pancia” che a volte i fan più severi intravedono nelle foto “è dovuta a questo”.