Valentina, le prime parole dopo Temptation Island: “Tommaso è inguaribile”

Valentina dice la sua dopo il falò di confronto

Recentemente sul portale Witty Tv sono state caricate le interviste di Tommaso e Valentina realizzate immediatamente dopo il falò di confronto a Temptation Island. La 40enne si è dichiarata soddisfatta del suo percorso e felice di aver lasciato il giovane fidanzato.

“E’ successo quello che mi aspettavo ovvero il fatto che io mi divertissi in mezzo ad altre persone. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo o a breve sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Ora ho la consapevolezza che se mi diverto con altri a lui non sta bene. Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che ad un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più“, ha dichiarato la donna.

Le dichiarazioni della 40enne su Tommaso

Ma non è finita qui, infatti, sempre nella medesima intervista rilasciata per Witty Tv, Valentina ha parlato anche del tradimento da parte del giovane fidanzato Tommaso con la single Giulia a cui ha assistito in diretta.

“Vederlo così è stato, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. E’ meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”, ha fatto sapere la 40enne.

Tommaso e Valentina single dopo Temptation Island 2021

Dopo la breve esperienza a Temptation Island 2021, sembrerebbe che Tommaso e Valentina ora siano single e, nonostante il 21enne abbia rivelato di esser felice di aver fatto l’amore con la tentatrice Giulia e di volerla vedere al di fuori del contesto televisivo, lei ora si è dichiarata felicemente single.

In rete, però, gira voce che la 40enne e il suo toy boy sarebbero tornati insieme dopo le registrazioni del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Sarà davvero così? Staremo a vedere.