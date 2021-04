valentina-persia-e-il-compagno-salvo-morto-prima-del-matrimonio,-ignoto-il-padre-dei-suoi-figli

Discussa naufraga all’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia è piuttosto riservata sulla sua vita privata ma sappiamo che ha un trascorso personale intenso e talvolta drammatico. Anni fa ha dovuto fronteggiare il dramma della morte del suo compagno. Ha poi voltato pagina e nel 2015 è diventata mamma di due gemelli, ma non ha nascosto le difficoltà vissute dopo la loro nascita, quando è stata alle prese con una forma di depressione post partum.

Chi era Salvo, il fidanzato di Valentina Persia morto

La comica e imitatrice romana, lanciata dal ruolo di “barzellettiera” a La sai l’ultima, ha vissuto un amore intenso durato quattro anni con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, un architetto di Catania di nome Salvatore. Purtroppo, nel 2004, il suo Salvo è deceduto a causa di una malattia al cuore, ad appena 43 anni. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente”, raccontava la Persia, ospite a Vieni da me nel 2020, “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo“. Il lutto fu devastante, ma Valentina ha potuto contare sull’affetto del suo grande amico Leo Gullotta che l’ha spinta a a lavorare insieme al Bagaglino e l’ha sostenuta molto: “Fu proprio Leo Gullotta che mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui“.

I figli di Valentina Persia, la depressione post partum

In seguito, Valentina Persia è diventata mamma di due gemelli, Carlotta e Lorenzo. Si è ritrovata a gestire la maternità da sola: molto riservata, la comica non ha mai rivelato pubblicamente chi sia il padre dei suoi bambini, nati nel 2015. In seguito ha però deciso di raccontare come il primo anno con i gemelli sia stato difficile, alle prese con quello che ha definito un “blackout psicologico“. Ospite nel 2020 a Domenica Live, ha raccontato di aver vissuto momenti di sensi di colpa perché l’amore materno per i suoi adorati figli non si è presentato subito:

Ho provato disagio, ma c’è chi va anche oltre. Io pensavo di essere perfetta, ho sempre avuto l’istinto materno, avevo tanti nipoti e insegnavo alla materna. Ma quello che accade nel grembo materno non è calcolabile. Quando mi hanno messo i miei figli sulla pancia, ho cercato quella sensazione ma non tutte la avvertono.

La diastasi dopo la gravidanza e l’intervento chirurgico

Valentina Persia ha raccontato la sua esperienza in un libro e ha ammesso di aver cercato un aiuto psicologico per uscire dal baratro: “Ho capito che sono stata una brava madre, ho inciampato ma chi è che non è inciampato una volta nella vita? Li ho cresciuti da sola. Quando si cade, è il momento in cui si vive di più, quando risali, capisci che questo è essere donna. Mi hanno aiutato la famiglia di una mia amica e la psicoterapeuta che mi ha detto: ‘Devi fidarti di me, tu non sei depressa sei solo stanca’“. La gravidanza ha peraltro prodotto anche una conseguenza fisica, la diastasi addominale, per cui la Persia si è sottoposta a un’operazione chirurgica nel 2020. Si tratta della separazione dei retti addominali che normalmente si risolve nei mesi dopo il parto ma che talvolta persiste e non solo lascia il ventre gonfio ma può portare anche a ernie, dolori alla schiena e difficoltà digestive e respiratorie. In quel caso, la soluzione è un intervento, l’addominoplastica. Con l’operazione il problema si è risolto e oggi Valentina è una mamma legatissima ai suoi figli, come ha raccontato all’Isola dei Famosi dopo un emozionante videomessaggio ricevuto da Carlotta e Lorenzo: “Vi ho desiderata con tutto il cuore e con tutta la forza del mondo, siete il mio spettacolo più bello“.