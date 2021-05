Valentina Pivati è incinta, fu la scelta di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne

Cicogna in arrivo per Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane di Gallarate fu la scelta di Mariano Catanzaro, ma la loro storia durò poco. Oggi è felicissima accanto al compagno Andrea Concato e annuncia di essere in dolce attesa, con una foto che mostra il pancino.

L’annuncio di Valentina Pivati

Lei e il fidanzato hanno fortemente voluto diventare genitori: “Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future“, scrive su Instagram la Pivati, “Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni, ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente, e come tale già non vedo l’ora di vederti, ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare… Attendere con ansia di vedere ogni tuo cambiamento è già diventata la mia ragione di vita, non oso immaginare quando sarai tra le nostre braccia! Non so come sarà e quante emozioni ci farai provare, non so se saremo pronti e capaci, non so quanti errori commetteremo prima di imparare, ma so che ti abbiamo amato dal primo istante, so che lavoreremo sodo per non farti mancare nulla e so che ci impegneremo tanto per farti crescere in una famiglia piena di principi e valori“.

Chi è Andrea Concato, il compagno di Valentina Pivati

La storia con Andrea Concato è iniziata nel 2018, poco dopo la parentesi di Uomini e Donne. Lui non appartiene al mondo dello spettacolo e appare spessissimo nelle foto social di Valentina. Del ragazzo sappiamo solo che ha 29 anni, proviene dalla provincia di Varese come lei (è di Cassano Magnago) e lavora in un’azienda di serramenti.

Valentina Pivati dopo Uomini e Donne

La Pivati partecipò a UeD nella stagione 2017/18. Partecipò al trono di Mariano Catanzaro, che a sua volta era già stato corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper (di recente, lui ha fatto parlare per alcune dichiarazioni su Tommaso Zorzi). La loro fu una frequentazione fata di liti e momenti turbolenti e dopo appena due mesi la relazione finì. “Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché al di fuori di quel programma Mariano si è mostrato un’altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui“, chiarì lei. Dopo il dating show, Valentina è tornata alla sua vita di sempre al lavoro di commessa, ma ha anche guadagnato un certo seguito come influencer social.