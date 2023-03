valentina-renzi-morta-dopo-essere-stata-investita-insieme-al-suo-cane-ad-ancona

By

Senigallia (Ancona), 28 marzo 2023 – E’ morta oggi a seguto dei traumi riportati la donna di 83 anni che sabato mattina, 25 marzo, è stata investita da un’automobile mentre camminava in via Po, a Senigallia, assieme al suo cane.

L’animale è deceduto sul colpo, l’anziana è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona in gravissime condizioni, dove è morta oggi per i traumi riportati nell’incidente stradale.

Originaria di Corinaldo, è stata investita da una Seat Ibiza nel quartiere di Borgo Ribeca dove viveva, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Sul posto era intervenuta la Polizia Locale senigalliese a cui la conducente, una 72enne di Senigallia molto provata per l’accaduto, ha riferito di non averla minimamente vista. La donna è ora indagata per omicidio stradale.

Nell’area è già in programma un intervento per la messa in sicurezza del quartiere con la manutenzione viaria e la realizzazione di un camminamento pedonale.

