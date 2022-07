Valentina Tioli aprirà il concerto di DEE DEE BRIDGEWATER il 14 luglio a Piacenza

Dopo l’opening ad artisti internazionali come Anggun, Shaggy, Natalie Imbruglia, la cantautrice modenese aprirà il concerto di DEE DEE BRIDGEWATER giovedì 14 luglio in Piazza Cittadella a Piacenza alle ore 21.

Con lei sul palco saliranno anche la sua band composta da Paola Caridi alla batteria, Jonathan Godin al basso e Francesco Terrana tastiere e dj.

Valentina Tioli dal 15 luglio sarà in radio con il nuovo singolo indie-pop “Come un deja vu”, un brano che racconta una storia di dolce nostalgia, quella che ci evoca l’ascolto di una vecchia canzone, ma ricordare quello che si pensava di aver dimenticato talvolta può essere anche una maledizione. Il ricordo di una persona che pensavamo aver messo da parte, a volte riaffiora all’improvviso, proprio come un deja vu, qualcosa di involontario che ci occupa la mente anche contro la nostra volontà.

Il brano è stato prodotto e composto da Francesco Terrana, scritto dall’artista (Edizioni Senza Dubbi) e distribuito Believe.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: “Ho iniziato a scrivere questa canzone seduta su una panchina in parco Sempione a Milano, ascoltavo una base nelle cuffiette, iniziava a scorgersi un delicato ritorno della primavera nelle facce più sorridenti delle persone, nelle margherite sui prati, nelle risate dei bambini. Così mi sono fermata a riflettere sulle cose che ritornano, quelle che magari avevamo dimenticato anche per autodifesa, ma quando le riviviamo, inaspettatamente, magari sentendo un profumo, una parola o una canzone, ricordiamo quanto ci facessero stare bene, un pò come il sole che ci accarezza la pelle dopo un lungo inverno, e da li è nata Deja Vu, da un’emozione di un momento che mi ha fatto tornare alla mente ricordi magici che pensavo di aver dimenticato.”

Il videoclip (di prossima uscita) sarà girato dal regista Francesco Ferri director di film, videoclip e spot a Los Angeles e in Italia per Sony, Universal, Warner Bros e vincitore di MTV Generation nel 2015.

BIOGRAFIA

Valentina Tioli è una cantautrice di genere Pop con influenze R&B, Funky e Dance.

Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa determinante e meravigliosa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival aprendo anche i concerti di Nek, Alexia, Anggun (10.09.21).

Insieme al talentuoso e versatile producer Francesco Terrana, parte del suo team da otto anni, pubblica diversi singoli con Warner Music, Believe, CDF ,”Niña ft. Xriz” con Universal Spain e l’ultimo “AMOREMAREMOTO” con Believe raggiungendo in appena due giorni 100.000 visualizzazioni su YouTube.

Collabora come featuring con Mr. Rain, Two Fingerz e Dargen D’amico pubblicando i singoli The Way You Do e Neve, canzone cantata anche in occasione

del suo live all’Alcatraz come ospite dei Two Fingerz insieme a Fedez e J-Ax nel 2016.

Nel 2019 il suo singolo Pressione Regolare viene ripostato nelle stories Instagram della Pop Star Anastacia che scrive di lei:”I love her and her vibe” e con la quale canta la canzone in un divertente duetto social. I videoclip di Valentina su YouTube hanno raggiunto diversi milioni di visualizzazioni, è entrata in playlist editoriali di Tim Music ed Apple Music, in rotazione su molte superstation nazionali quali LatteMiele, Radio Margherita, Radio Number One e nelle radio ufficiali di Lidl, Tigotà e Mondadori in tutta Italia. Finalista due volte a Sanremo giovani, Valentina nel 2021, ha vinto la prima edizione del Christmas Contest, contest ispirato dalla volontà di Papa Francesco di dare voce ai giovani, ricevendo il premio come miglior musica, consegnatole dal presidente dell’AFI con il brano “Se Tu Sei Con Me”, prodotto da Francesco Terrana. Questo premio le ha dato l’opportunità di poter cantare la canzone vincitrice al Concerto di Natale su Canale 5 in prima serata il 24 Dicembre. Al momento Valentina è in tour e parteciperà a diversi festival in tutta Italia aprendo anche i concerti di big internazionali tra i quali Anggun, Shaggy, Dee dee Bridgewater, Natalie Imbruglia.

“Come un deja vu” è il nuovo singolo di Valentina Tioli disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 15 luglio 2022.

Facebook | Instagram | YouTube | Tik Tok