Valentina Vignali infiamma il web con un bikini da favola: che fisico – FOTO

La regina del basket annuncia il lancio di una nuova moda e fa salire la temperatura: fan accecati dalla sua bellezza.

Non si smentisce mai, la ragazza sportiva più accattivante del web. Parliamo di Valentina Vignali, la web influencer, modella e pallavolista dell’Azzurra Basket.

Stavolta i riflettori non riescono ad abbagliare in toto la sua straordinaria bellezza. Ci pensa il primo assaggio del gran caldo ad immortalare una delle donnine del web più cliccate e seguite degli ultimi mesi.

In questi giorni, Valetina è impegnata nel settore della moda e nel lancio di un prodotto che potrebbe fare il caso delle donne della sua età e non solo. Per coloro che vantano di un fisico eccezionale come il suo potranno acquistare un modello di bikini molto attillato per mettere in risalto le peculiarità estetiche.

La Vignali dunque diventa testimonial ufficiale di una campagna pubblicitaria, in onore di “Belle” il marchio alla moda, per un’estate ancor più “bollente”

La cestista presenta un lato A da brividi: i fan non stanno nella pelle

Difficile da spiegare a parole, una bellezza così olimpica ed effervescente come la sua. Valentina Vignali ha contribuito ad accendere gli entusiasmi della piazza “Instagram” a colpi di likes e apprezzamenti, che arrivano da ogni dove.

Ad oggi l’esperta cestista e modella riminese è molto attiva sui social, con ben 2,3 milioni di fan al seguito. Un risultato eccezionale, nonchè meritato, considerato un lato A invidiato da tutte.

D’altronde parliamo di una sportiva che ha fatto della moda e del fascino in generale, la sua seconda, più grande arma della sua carriera. In questi giorni, la Vignali è impegnata a sponsorizzati prodotti, vestiari per l’estate e in particolari, costumi femminili e bikini.

La folla digitale si alza in piedi per una meritata standing ovation, in occasione del costume da bagno indossato, in data di oggi. Un indumento accattivante che mette in risalto il meglio del suo repertorio.

Il corpo tatuato e la linea snella del suo corpo non mentono e la classificano ancora una volta nella hit delle web influencer più ricercate sul web.