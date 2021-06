Valentina Vignali, zoom illegale sulle curve, ora è davvero troppo – FOTO

La sportiva e showgirl Valentina Vignali ha pubblicato una foto molto hot sul suo profilo Instagram, zoom illegale sulle curve, ecco la foto.

Valentina Vignali (foto Instagram)

Valentina Vignali ultimamente sta pubblicando foto molto hot sul suo profilo Instagram. In questi post mette in mostra tutto il suo bellissimo fisico, praticamente perfetto. I fan, puntualmente, apprezzano tantissimo e infatti le sue foto sono molto condivise in rete.

L’influencer, molto popolare sui social, in realtà è una sportiva professionista, precisamente una cestista della pallacanestro. Ha iniziato la carriera in questo sport fin dalla tenera età. Ha raggiunto i livelli professionisti nel 2007 e da lì in poi ha avuto una grande carriera ad alti livelli.

Contemporaneamente a tutto questo, ha sempre amato ambire anche a lavorare nel mondo dello spettacolo, infatti dopo aver iniziato come modella e aver raggiunto la finale di Miss Italia e Miss Muretto, ha partecipato e tutt’ora partecipa a diversi programmi televisivi come ospite, ad esempio Mattino e Pomeriggio Cinque.

Valentina Vignali, ecco la foto hot che ha pubblicato su Instagram.

Valentina Vignali ha pubblicato l’ennesimo post davvero molto sexy e hot, in cui mostra tutta la sua splendida bellezza. Nella foto si mostra in costume con delle treccine, probabilmente mentre è in piscina. Ovviamente tutti i fan sono subito impazziti riempiendo di like il post.

La didascalia della foto è davvero molto divertente e autoironica, infatti ha scritto:

“Si chiama faccia da c***”.

Chiaramente si tratta di autoironia, infatti tutti i commenti dicono esattamente il contrario e la riempiono di grandi complimenti, come sempre del resto nei suoi post.

Valentina Vignali ha fatto del suo profilo Instagram un lavoro vero e proprio, infatti ha raggiunto i 2 milioni di follower e spesso effettua diverse sponsorizzazioni di prodotti. È fidanzata con Lorenzo Orlandi dal 2019. Il compagno è un fotografo e regista italiano, anche se la sua vita privata è abbastanza segreta e riservata.