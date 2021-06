Valentino Rossi, sapete chi è sua sorella? Gli scatti social: è meravigliosa!

Conosciamo ed amiamo tutti Valentino Rossi, ma avete mai visto sua sorella? Lei è giovanissima ed è bellissima: le foto sui social.

Avete mai visto la sorella di Valentino Rossi? Fonte Foto: Instagram

Se dovessimo stilare una classifica tra tutte leggende dello sport italiano, senza alcun dubbio, Valentino Rossi occuperebbe i primi posti. Classe ’79 e da sempre appassionato di motociclette, il simpaticissimo marchigiano è uno dei più grandi e famosi piloti motociclistici. Tralasciando, però, l’aspetto sportivo e professionale del grandissimo Rossi, cosa sappiamo esattamente su di lui? Certo, da diversi anni a questa parte, il pilota è felicemente fidanzato con la bellissima Francesca Sofia Novello, questo è vero. Della sua famiglia, però, cosa occorre sapere?

Ecco. Sapete che Valentino Rossi ha ben due fratelli? Avete letto proprio bene, si! Il pilota motociclistico non soltanto condivide la sua passione per le moto con sua fratello Luca, ma ha anche una sorella. Ebbene, cosa sappiamo su di lei? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Valentino Rossi, avete mai visto sua sorella? Si chiama Clara ed è bellissima!

Senza alcun dubbio, non tutti lo sanno: Valentino Rossi ha una sorella! E, da quanto traspare dal suo profilo Instagram, è davvero bellissima. E, soprattutto, giovanissima. Lei si chiama Clara. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia nata dal secondo matrimonio di Graziano, padre di Valentino Rossi, con la meravigliosa Lorena. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa sappiamo esattamente su di lei? E, soprattutto, com’è il rapporto tra lei e Valentino Rossi? Da come raccontato dalla diretta interessata in una sua intervista a La Gazzetta Dello Sport nel 2015, sembrerebbe che il rapporto tra fratello maggiore e sorella minore sia più che buono. “come può esserlo quello con un fratello parecchio maggiore con il quale non vivi. A volte vado al Ranch a vederlo”, ha riferito la giovanissima Clara.

Cosa sappiamo, però, su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono pochissime. Dal racconto che suo padre ha fatto a La Gazzatta dello Sport, sembrerebbe che, qualche anno fa, la giovanissima abbia vissuto in America. E che abbia una particolare propensione per la musica. Tanto è vero che, proprio sulla piattaforma Youtube, è possibile vedere il video del suo nuovo singolo “Un anno di inverno”. Infine, il 14 Luglio del 2019, la giovanissima Clara ha portato a termine i suoi studi universitari.

Fonte Foto: Instagram

È davvero bellissima, vero?