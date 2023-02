Valeria Andrade su OnlyFans tutte le foto e immagini

La 30enne ha lavorato come guardalinee nella massima divisione messicana prima di essere licenziata per aver promosso un sito di gioco d’azzardo: i fan adorano i suoi scatti Instagram

ex arbitro messicano Valeria Andrade sapeva come dare una svolta alla sua carriera dopo essere stata licenziata dalla Liga MX nel febbraio 2022 per aver promosso un bookmaker.

Nei mesi successivi è diventata un’influencer sui social media e ha un grande seguito, in particolare sul suo account Instagram. Lì, Valeria Andrade ha già più di 120.000 follower, con alcuni che si sono persino azzardati a chiederle di aprire il suo account OnlyFans. L’arbitro stesso lo ha evidenziato in una delle sue storie, insieme a una serie di occhi emoji, che possono essere interpretati come non escluderlo, almeno.

Cosa pubblica Valeria Andrade sui social?

Andrade ha avuto tempo a disposizione per caricare foto e video su vari argomenti, comprese alcune routine di immagine corporea. In altri, pubblica immagini che mostrano la sua figura e si lascia coccolare dai suoi follower. I suoi fan le lasciano messaggi per confessare la loro adorazione e l’ex arbitro a volte li sottolinea. “Mi innamoro sempre di più di te, sei molto bella, sei la mia cotta”, ha scritto un utente di Instagram.

Mata