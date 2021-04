valeria-marini-a-supervivientes,-ex-fidanzato:-“fuori-forma-pesa-84-kg”

Duro attacco da parte dell’ex fidanzato Gianluigi Martino a Valeria Marini. Nell’intervista rilasciata a Nuovo, ha dichiarato di avere visto qualche video della sua esperienza a Supervivientes e ha confessato di trovarla assai appesantita rispetto al periodo in cui sono stati insieme. Nel dettaglio, si è lasciato andare a un commento poco elegante, confessando:

“La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili”

L’ex compagno ha svelato di averla vista sempre bellissima, ma non ha risparmiato un’ennesima frecciatina: “Forse era l’amore che me la faceva vedere così”. Per Martino, la showgirl stellare avrebbe deciso di partecipare alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi perché in Italia la sua immagine sarebbe appannata a causa della truffa di cui è rimasta vittima la madre. Gianna Orrù è stata truffata per 335mila euro e a occuparsene in televisione sono state Le Iene.

Una vicenda assai amara: la 83enne si è fidata di Giuseppe Milazzo Andreani tanto da lasciargli i suoi risparmi di una vita andati completamente in fumo. Il produttore cinematografico ha affermato in un servizio del programma di Davide Parenti che è tutta una invenzione perchè madre e figlia ce l’avrebbero con lui. La questione è arrivata in tribunale dove il produttore si ritrova rinviato a giudizio per truffa aggravata.

Continua a far parlare di sè Valeria Marini a Supervivientes. Si è tanto discusso del presunto flirt con Gianmarco Onestini. Anche questo è stato commentato dall’ex compagno Gianluigi Martino. L’imprenditore ha fatto notare che Valeria si è presa un bel due di picche dal fratello di Luca Onestini. Inoltre ha voluto dare un consiglio spassionato alla donna che un tempo amava, ovvero quello che dovrebbe smetterla di comportarsi da ragazzina perché rischia di cadere nel ridicolo.

Dopo aver perso le staffe con una naufraga, ha bisticciato anche con Lara Sajen. L’icona della comunità trans è stata accusata di essere troppo aggressiva e di portare energie negative a tutto il gruppo. Un litigio che si è risolto in poco tempo. Di punto in bianco Valeria Marini ha dato un bacio in bocca a Lara Sajen, lasciandola senza parole.