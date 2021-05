valeria-marini-a-supervivientes:-il-cachet-stellare-e-scontri-con-naufraghi

Continua a far parlare di sè Valeria Marini all’Isola dei Famosi spagnola. In questi giorni è finita al centro del mirino dei suoi compagni d’avventura. La showgirl si trova in una spiaggia denominata Isola del Pirata Morgan e si è resa protagonista di un ennesimo litigio con una naufraga. Marta Lopez l’ha accusata di avere fatto una gaffe imbarazzante. La Marini avrebbe urinato fuori dal piccolo gabinetto, proprio davanti alla porta dove passano tutti. Lei ha replicato che emette solo gocce di profumo Chanel. Valeria si è sfogata con Gianmarco Onestini, con il quale si sono scambiati un bacio in bocca, e l’italiano ha riso molto a sentire la vicenda. Inoltre la Marini è stata accusata dalla stessa Lopez di avere consumato molto shampoo e di avere bevuto da una noce di cocco usata da tutti, nonostante abbia l’herpes. Ha precisato che lo shampoo non l’ha finito lei e non si sarebbe permessa di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona.

Quanto guadagna Valeria Marini a Supervivientes? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato il cachet preso da Valeriona Nazionale per partecipare alla versione iberica dell’Isola dei Famosi. Per accettare, pare che abbia incassato un cachet a sei zeri. Sarebbe stato un ottimo investimento perchè è la star incontrata dello show e il conduttore Jorge Javier Vazquez Morales è pazzo di lei.

Valeria Marini litiga a Supervivientes. Naufraga: “Maleducata e falsa”

Nelle ultime ore Valeria Marini ha litigato con Marta Lopez di nuovo. L’opinionista televisiva, che ha già rivolto diverse accuse alla showgirl, ha svelato che quest’ultima ha fatto spegnere il fuoco. Da lì a poco sono volati stracci tra le due concorrenti di Supervivientes 2021 e hanno iniziato ad offendersi a vicenda. Si sono date l’un l’altra della falsa e della maleducata, dell’arrogante e della cattiva. La Marini ha precisato che non è lì per fare la sua schiava, inventandosi qualche parola in spagnola, tanto che la Lopez ha fatto fatica a comprenderla.

Intanto Barbara d’Urso stravede per Valeria Marini. In una puntata recente di Pomeriggio 5, la padrona di casa ha mandato in onda un servizio sull’avventura della showgirl a Supervivientes, asserendo: “Io sono pazza di lei. Dice mezza parola in spagnolo e otto in italiano”.