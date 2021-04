valeria-marini-ci-prova-con-gianmarco-onestini?-il-gossip-a-supervivientes

Ha preso il via la ventesima edizione di Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti ci sono anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip Luca Onestini. Per la showgirl, questa è una vera e propria sfida. Dovrà combattere contro le sue abitudini da diva, oltre che con la fame. Di sicuro la lingua spagnola non sarà un problema, poiché ha dimostrato di parlarlo in maniera fluente e questo le ha consentito anche di interagire con il padrone di casa Jorge Javier Vazquez. Quest’ultimo non ha nascosto di essere un ammiratore di Valeria che ha ricambiato la stima nei suoi confronti.

A causa dell’inizio della versione iberica, L’Isola dei Famosi non è andata in onda. A differenza dall’Italia, in Spagna il reality show ha debuttato con un ‘meglio’ del tempo trascorso in un resort prima della puntata. Valeria Marini ci prova con Gianmarco Onestini? Sembra che la naufraga abbia un particolare debole per il suo connazionale. Entrambi, infatti, si sono rilassati sul letto distesi vicini. Gli altri naufraghi hanno iniziato a far gossip, notando un certo feeling, e in un confessionale Valeria ha dichiarato:

“Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…”

Gianmarco Onestini è fidanzato? Al ragazzo gli sono stati attribuiti diversi flirt, ma non hanno mai trovato dei fondamenti. La divina stellare avrà qualche speranza? Durante la puntata Valeria Marini ha sbattuto la testa per prendere il sacco personale. Fortunatamente nulla di grave, ma il conduttore Jorge Javier si è accertato immediatamente delle sue condizioni. I naufraghi non vivranno tutti sulla stessa spiaggia: saranno divisi tra Isla del Pirata Morgan e Barco Encallado. Quest’ultima è una barca con zero confort e degrado, una sorta della nostra Parasite Island sostituita da Playa Esperanza.

Valeria Marini a Supervivientes: tutti i reality a cui ha partecipato

Ha già all’attivo un grande numero di reality show Valeria Marini a cui ha partecipato e, addirittura, ha fatto da ripetente. L’attrice ha partecipato a L’Isola dei Famosi tre volte, mentre per la prima volta è diventata concorrente di Supervivientes. Inoltre ha all’attivo anche due edizioni del Grande Fratello Vip, nel 2016 e nel 2020.

Tre anni fa, invece, ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme all’ex Patrick Baldassari e proprio lì ha ceduto alle tentazioni di Ivan Gonzalez.