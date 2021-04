Valeria Marini, il suo ex torna all’attacco: “La sua immagine è appannata”

Valeria Marini all’Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes), l’ex attacca: “La sua immagine è appannata”

Valeria Marini al momento è impegnata a L’Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes). Difatti la donna, dopo aver partecipato a tantissimi reality show in Italia, ha deciso di mettersi alla prova in uno spagnolo. Avrà fatto la scelta giusta? Chissà, intanto oggi il suo ex fidanzato Gianluigi Martino ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa occasione il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedergli il motivo per cui Valeria Marini ha deciso di partecipare a un reality show rimettendosi in gioco per l’ennesima volta. E l’uomo non ha avuto alcuna esitazione nel rispondere di credere che lei avrebbe deciso di partecipare a un reality spagnolo perchè ormai la sua immagine in Italia sarebbe appannata a causa della truffa di cui sua madre è stata vittima:

“In Italia la sua immagine è appannata, anche a causa della truffa di cui sua madre è stata vittima…Per me la sua è una fuga da tutto e tutti, compreso la mamma Orrù…”

L’ex fidanzato di Valeria Marini a Supervivientes avrà ragione a pensarla in questo modo?

L’Isola dei Famosi spagnola, Valeria Marini criticata dall’ex fidanzato: “E’ fuori forma”

Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha domandato all’ex fidanzato di Valeria Marini se ha avuto modo di seguirla all’Isola dei Famosi spagnola. E a quel punto Gianluigi Martino ha risposto affermativamente, aggiungendo di averla trovata assai appesantita rispetto al periodo in cui sono stati insieme:

“Ho visto qualche filmato…La trovo fuori forma: alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili…”

L’ex fidanzato di Valeria Marini, la quale è stata difesa da Maurizio Costanzo, ha poi rivelato di averla sempre vista bellissima nel periodo in cui sono stati fidanzati, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciata velenosa: “Forse era l’amore che me la faceva vedere così…”

Valeria Marini si avvicina a Gianmarco Onestini all’Isola spagnola (Supervivientes), l’ex Gianluigi Martino: “Si è presa il due di picche”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi provocato un po’ Gianluigi Martino domandandogli se parla in questo modo solo perchè geloso del fatto che Valeria Marini si sia avvicinata molto a Gianmarco Onestini a L’Isola dei Famosi spagnola. E l’uomo ha subito risposto a tono facendo notare che la sua ex fidanzata Valeria Marini si è presa un bel due di picche dal fratello di Luca Onestini. L’ex di Valeria Marini ha poi voluto dare un consiglio spassionato alla donna: “Dovrebbe smetterla si comportarsi da ragazzina perchè se no rischia di cadere nel ridicolo…”

