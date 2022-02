valeria-marini-imitata-a-drag-race-italia-e-sui-social-commenta-… 

Valeria Marini è una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Questo perché oltre ad essere molto affascinante è anche tanto simpatica. I telespettatori hanno imparato a conoscerla in questi anni grazie alla sua partecipazione a diversi reality show, ultimo tra questi il Grande Fratello Vip 6 dove ha partecipato in coppia con il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis. E proprio mentre la Marini si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia è andata in onda su Discovery+ la sua imitazione che ha tanto divertito i telespettatori e a proposito della quale lei stessa si è espressa nel corso delle scorse ore.

L’imitazione di Valeria Marini a Discovery+ diverte i telespettatori

Drag Race Italia è un programma di Discovery+ andato in onda da novembre a dicembre ottenendo un grande successo. All’interno di tale programma le concorrenti hanno il compito di mostrare quelle che sono le proprie doti d’intrattenitrici. E per farlo si mettono in gioco con simpatiche e divertenti sfide. Ed ecco che proprio durante una delle puntate in questione i telespettatori hanno potuto assistere, tra le diverse imitazioni, anche a quella della showgirl Valeria Marini. Uno spettacolo che ha tanto divertito i telespettatori e a proposito del quale nelle scorse ore si è espressa la stessa Valeria Marini.

L’esibizione di Le Riche a Drag Race Italia

Ad imitare Valeria Marini a Drag Race Italia è stata Le Riche che per l’occasione ha indossato un vestito ricco di paillettes e una bella pochette. Non sono mancati nemmeno i biondi e lunghi boccoli che caratterizzano da sempre la celebre showgirl. Lo spettacolo è staro davvero tanto divertente. “Era la Prati al telefoto, comunque ci sono rimasta malissimo perché mi hai lasciata per ultima. Dulcis in fundo? E che vuol dire?”, queste le parole pronunciate da Le Riche nell’imitazione della Marini. E non solo, a proposito di quello che è l’ingrediente da considerare ideale per un buon cocktail ecco che Le Riche nei panni della simpaticissima Valeria ha risposto “La polvere di diamond e la tequila, perché io amo la tequila boom boom come la mia canzone. Boom, facciamo boom, boom, boom!”.

La showgirl commenta la sua imitazione

Valeria Marini non ha potuto vedere subito la sua imitazione a Drag Race Italia in quanto nel momento in cui è andata in onda la puntata si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore però la showgirl ha potuto vedere dei video e quindi di conseguenza commentare quanto visto. La Marini ha infatti condiviso su Instagram il video dell’imitazione e ha aggiunto solo una parola che la caratterizza molto ovvero “Stellare“.