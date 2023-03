Valéria Oliveira homenageia as mulheres em show neste sábado (11)

Em noite de samba, apresentação na Cervejaria Resistência, em Ponta Negra, terá a participação dos músicos Jubileu Filho e Kelliney Silva. A cantora Valéria Oliveira se apresenta neste sábado (11) na Cervejaria Resistência, em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O show especial integra a programação do mês das mulheres. Os ingressos estão à venda pela internet.

A apresentação tem início às 20h.

Valéria Oliveira se apresenta com Jubileu Filho e Kelliney Silva neste sábado (11)

Divulgação

Nessa homenagem às mulheres, Valéria Oliveira passeia por repertório de obras de compositoras e intérpretes, precursoras no mundo do samba, como Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Elza Soares, Clara Nunes, Beth Carvalho e Alcione, além de sambistas da nova safra, como Mart’nália e Maria Rita. Não podem faltar também as obras de Valéria com parceiros potiguares.

Neste show, Valéria (voz, violão e cavaquinho) terá a companhia dos parceiros Jubileu Filho (7 cordas e bandolim) e Kelliney Silva (voz e percussão).

