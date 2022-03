Valérie Damidot : pourquoi elle a décidé de parler de ses avortements  

Elle a été transparente. Valérie Damidot est un visage emblématique de la télévision française. Durant plusieurs années, elle a été dans le quotidien des français avec ses nombreux conseils de décoration. Elle a également fait le choix d’être très transparente avec eux et n’a pas hésité à faire des confidences concernant ses deux avortements. C’est dans le magazine Causette du 24 novembre dernier, elle qu’elle avait fait des révélations qui n’étaient pas passées inaperçues. Dans les colonnes de Public ce lundi 14 mars, elle a souhaité apporter des précisions et notamment la raison pour laquelle elle s’est exprimée publiquement. “J’avais l’impression qu’on allait revenir sur les lois de l’avortement“, a-t-elle d’abord expliqué. “Avoir un bébé doit être un choix et une liberté, d’autant que c’est très dur d’élever un enfant“, a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : “On n’a pas toujours décidé de tomber enceinte : ça arrive même protégée. Moi, je ne suis pas tombée enceinte pour avorter. C’était un moment violent“. Deux avortements qui ont été très traumatisants pour Valérie Damidot. “J’ai vécu un drame, physiquement et psychologiquement“, a-t-elle conclu.

Elle s’est livrée. Valérie Damidot a ensuite mentionné ses deux avortements assurant que ceux-ci avaient été des étapes très éprouvantes. “Mon premier s’est mal passé : le médecin a essayé de me culpabiliser, ça a été l’enfer“, s’est-elle souvenue. “On nous parle de parité, de choix de la femme, mais les mecs décident toujours pour nous“, a-t-elle déploré. Des propos qu’elle avait déjà tenus dans les colonnes de Causette. Le médecin qui devait s’occuper d’elle pour son premier avortement a été victime d’un imprévu et a donc été remplacé. “Son remplaçant m’a bien culpabilisée. ‘T’es sûre ? C’est un enfant, là. Et c’est irréversible”, avait-elle expliqué. “A la sortie, je me suis dit : ‘T’es là pour commettre un acte médical, pas pour me dire que ça va finir à la poubelle, enfoiré”, avait-elle poursuivi, bouleversée. Neuf ans plus tard, elle a été la cible d’une seconde grossesse non-désirée. Cette fois-ci, elle a déclaré avoir été très mal informée. “J’aurais aimé qu’on m’explique plus comment ça allait se passer”, avait-elle déploré avant de préciser : “Personne ne m’avait prévenu qu’autant de sang coulait. Je n’ai pas eu mal, mais ça crée un stress, une fatigue difficile“. Des témoignages bouleversants.

Valérie Damidot : a-t-elle des enfants ?

Aujourd’hui, Valérie Damidot est une femme et une maman comblée. En effet, elle a donné naissance à Roanne et Norman et partage sa vie avec Régis. “Chez nous, il n’y a pas de sujet tabou. On se dit tout“, a-t-elle d’abord confié à Public. “Je ne suis pas non plus la maman copine : je leur laissais faire beaucoup de petites choses, mais j’étais là aussi pour les devoirs et la discipline. Ça ne les a pas fait fuir“, a-t-elle plaisanté. Roxane est aujourd’hui “dessinatrice et elle est partie seulement l’année derni!ère de la maison, pour s’installer à 700 mètres“. De son côté, Norman est “comédien et il vit toujours avec nous“, a-t-elle conclu.

Valérie Damidot © COADIC GUIREC

Valérie Damidot © Pierre Perusseau

Valérie Damidot © Christophe Clovis

Valérie Damidot © VEEREN

Valérie Damidot © OLIVIER BORDE

Valérie Damidot © Pierre Perusseau

Valérie Damidot © Pierre Perusseau

Valérie Damidot © Jack Tribeca

Valérie Damidot © OLIVIER BORDE

Valérie Damidot © CYRIL MOREAU

Valérie Damidot © DOMINIQUE JACOVIDES

Valérie Damidot © VEEREN