Valérie Pécresse : malgré deux millions d’euros récoltés, elle en demande encore plus 

Le premier tour de l’élection présidentielle s’est déroulé le 10 avril dernier et, suite au second, c’est Emmanuel Macron qui a été réélu président de la République. Parmi les candidats, il y avait Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France qui n’a obtenu que 4,78% des votes. Ainsi, elle est endettée de cinq millions d’euros puisque, pour que sa campagne soit intégralement remboursée, il aurait fallu qu’elle atteigne les 5%. Rapidement, elle avait lancé un appel aux dons et celui-ci a été entendu par les Français puisqu’elle a déjà récolté deux millions d’euros. Ce lundi 25 avril, elle a souhaité les remercier, tout en leur rappelant qu’il lui manque encore une grande partie de la somme. “Touchée par vos messages de sympathie. Je vous remercie pour vos dons même si nous sommes encore loin de l’objectif“, a-t-elle d’abord écrit en légende d’une vidéo publiée sur son compte Twitter. “Oui, la démocratie a un coût, mais moins élevé que l’absence de pluralisme“, a-t-elle conclu.

Toujours confrontée à ses dettes, Valérie Pécresse a ensuite pris la parole dans une vidéo. Elle a d’abord souhaité félicité Emmanuel Macron pour sa victoire mais aussi lui rappeler qu’il ne doit “pas se tromper sur son succès. Pour beaucoup de français, ce ne fut pas un vote d’adhésion mais un vote par défaut“. Par la suite, la candidate a évoqué sa propre situation. “Nous avons une urgence financière à régler. Les résultats du premier tour ne nous permettent pas d’obtenir le remboursement par l’état de nos dépenses de campagne“, a-t-elle affirmé avant de préciser : “C’est à titre personnel que je me suis endettée pour défendre mes convictions, à hauteur de 5 millions d’euros“. Valérie Pécresse a également tenu à remercier “tous les Français” qui “quelles que soient leurs opinions ont répondu à l’appel aux dons“. Toutefois, la somme réunie n’est pas suffisante et elle a profité de cette occasion pour “relancer cet appel aux dons auprès de tous les Français qui m’ont apporté leur confiance, mais aussi auprès de tous ceux qui partagent mes convictions“, a-t-elle poursuivi. “Aussi ceux qui par peur des extrêmes ont choisi le côté utile dès le premier tour et enfin auprès de tous ceux qui ont à cœur de faire vivre la démocratie“, explique-t-elle avant d’indiquer être “touchée par les messages de sympathie et d’affection reçus après le premier tour“. Son appel va-t-il être à nouveau entendu ?

Touchée par vos messages de sympathie. Je vous remercie pour vos dons même si nous sommes encore loin de l’objectif. Oui, la démocratie a un coût, mais moins élevé que l’absence de pluralisme. #DonnonsPourLaDemocratie #Presidentielles2022 pic.twitter.com/jDiphpXK80 — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 25, 2022

Valérie Pécresse : pourquoi a-t-elle lancé cet appel aux dons ?

Suite aux résultats du premier tour de l’élection présidentielle, la journaliste Anne-Claire Coudray a immédiatement affirmé : “C’est pire qu’un échec, c’est un naufrage” en découvrant le score de Valérie Pécresse. Celui-ci était de 4,8%, un résultat en dessus du seuil de remboursement des frais de campagne, fixé à 5%. De son côté, la présidente d’Ile-de-France avait immédiatement interpellé les français. “La situation financière de ma campagne est désormais critique”, avait-elle déclaré avant d’ajouter : “Nous n’avons pas atteint les 5%. Je suis endettée à hauteur de 5 millions d’euros. Je lance ce matin un appel national aux dons”. Et concernant la date limite ? “J’ai besoin de votre aide d’urgence d’ici le 15 mai”, avait-elle conclu. Parviendra-t-elle à récolter la somme manquante ?

