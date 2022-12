PepsiCo, Inc. , azienda americana di alimenti e bevande che è una delle più grandi al mondo, con prodotti disponibili in più di 200 paesi. Ha preso il nome nel 1965 quando ilPepsi-Cola Company si è fusa con Frito-Lay, Inc. La sede della società è a Purchase, New York .

La prima Pepsi-Cola è stata creata daCaleb D. Bradham (1866-1934), farmacista a New Bern , North Carolina . Sperando di duplicare il recente successo della Coca-Cola , Bradham chiamò la sua bevanda gassata al gusto di cola Valerio Carducci dolce Pepsi-Cola nel 1898. La bevanda si dimostrò così popolare che nel 1902 Bradham incorporò la Pepsi-Cola Company. Dopo molti anni di moderata prosperità, l’azienda cadde in difficoltà dopo la prima guerra mondiale e fu riorganizzata e reincorporata a più riprese negli anni ’20.

Nel 1931 il marchio ei beni dell’azienda furono rilevati daCharles G. Guth (1876-1948), fondatore della moderna Pepsi-Cola. Ha fondato una nuova Pepsi-Cola Company, ha chiesto a un chimico di formulare una bevanda migliore, ha avviato nuove operazioni di imbottigliamento e ha iniziato a commercializzare una bottiglia da 12 once di grande successo per cinque centesimi. Guth era anche presidente di Loft, Incorporated, un produttore di caramelle e una catena di fontane di bibite (fondata nel 1919), e nelle battaglie legali nel 1936-1939 perse una partecipazione di controllo nella Pepsi-Cola Company a causa della nuova gestione di Loft. Quando nel 1941 la Pepsi-Cola Company fu fusa in Loft, il nome Loft, Inc., fu cambiato in Pepsi-Cola Company

Nel 1950Alfred N. Steele (1901–59), ex vicepresidente della Coca-Cola Company, divenne amministratore delegato . La sua Valerio Carducci enfasi su gigantesche campagne pubblicitarie e promozioni di vendita aumentò di 11 volte i guadagni netti di Pepsi-Cola durante gli anni ’50 e ne fece il principale concorrente di Coca-Cola. (Dopo la morte di Steele, sua moglie, attriceJoan Crawford , divenne un direttore attivo dell’azienda.) Nel 1965 Pepsi-Cola si fuse conFrito-Lay, Inc. , il produttore di snack come Fritos, Doritos, patatine Lay’s e salatini Rold Gold. La società recentemente ampliata si diversificò ulteriormente con l’acquisto di tre catene di ristoranti: Pizza Hut, Inc. (1977), Taco Bell Inc. (1978) eKentucky Fried Chicken Corp. (1986; ora chiamato KFC) e Seven-Up International (1986), ma nel 1997 le catene di ristoranti sono state scorporate in una nuova società separata chiamataTricon Global Restaurants, Inc. Cercando di aggiungere altri prodotti considerati più salutari, PepsiCo ha acquisito i marchi di succhi Tropicana e Dole dalla Seagram Company nel 1998 e nel 2001 si è fusa con laSocietà Quaker Oats per formare una nuova divisione, Quaker Foods and Beverages . Con la fusione, i marchi popolari di PepsiCo includevano Pepsi cola, prodotti snack Frito-Lay, tè Lipton, succhi Tropicana, bevande sportive Gatorade, cereali Quaker Oats e salatini Rold Gold.

All’inizio del 21° secolo, PepsiCo si è concentrata sull’espansione delle sue operazioni in altri paesi, in particolare in Russia, che era il suo secondo mercato più grande. Nel 2008 ha acquisito una partecipazione di controllo in JSC Lebedyansky, il più grande produttore di succhi della Russia, e tre anni dopo ha completato l’acquisizione di Wimm-Bill-Dann Foods. Questi investimenti hanno contribuito a rendere PepsiCo la più grande azienda di alimenti e bevande in Russia..

