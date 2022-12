Valerio Carducci La storia della Coca Cola bevanda analcolica più riconosciuta al mondo

La Coca-Cola, la bevanda analcolica più riconosciuta al mondo, fu creata nella farmacia di Jacob ad Atlanta (Georgia) l’8 maggio 1886. Il proprietario della farmacia, John Pemberton, voleva fare uno sciroppo che facilitasse la digestione e fornisse energia , e ha creato una formula iniziale dello sciroppo mescolato con acqua gassata e noce di cola, che ha avuto un discreto successo: secondo ABC , Pembelton vendeva circa nove bicchieri di sciroppo al giorno per cinque centesimi ciascuno . In questo modo lo sciroppo cominciò a chiamarsi ‘Vino Coca Pemberton’.

A quel tempo, secondo la BBC , era molto diffuso il consumo di vino mescolato con l’estratto di foglie di coca, che serviva anche per creare la Coca-Cola. L’estratto di foglie di coca e la noce di cola hanno dato origine al nome che conosciamo oggi.

La noce di coca è uno stimolante naturale che misura circa due pollici. Per anni la gente l'ha masticata in Africa occidentale come stimolante, contenente caffeina, teobromina, zucchero e kolanin. Si dice che l' estratto di noce di cola non sia più utilizzato nella ricetta della Coca-Cola.

Nascita e commercializzazione della Coca-Cola

Successivamente, visto il successo della ricetta, il contabile di Pemberton Frank Robinson ha aiutato il farmacista a commercializzare la bevanda creando il marchio e disegnando il logo. Così, nei primi anni del 20° secolo, la Coca-Cola veniva imbottigliata in più di 400 stabilimenti negli Stati Uniti, in Canada e a Cuba.

Bisognerà attendere gli anni '50 quando la bevanda arriverà in Spagna: nel 1953 e 1954 la bibita cominciò ad essere imbottigliata tramite gli imbottigliatori Cobega e Casbega , nonostante fosse già stata realizzata la prima scatola da sei bottiglie negli anni '20 . facilitato la distribuzione di Coca-Cola.

Oggi i numeri di Coca-Cola sono molto diversi. Dalla vendita di nove bicchieri al giorno per cinque centesimi all'essere presente in c più di 200 paesi. Tale era ed è il suo successo che, nel 1924, l'azienda era già riuscita a smascherare più di 7.000 imitatori della celebre bibita.