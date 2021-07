Il professor Valerio Dimonte, Infermiere, è stato nominato docente di Med/45 all’Università degli Studi di Torino.

Il professore di Scienze infermieristiche Valerio Dimonte, a far data dal primo luglio 2021, ricopre il ruolo di professore ordinario (prima fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare MED/45 di Scienze infermieristiche presso l’Università di Torino.

La soddisfazione per questo storico traguardo, in questi casi non è mai solo personale, ma è relativa soprattutto all’importante sviluppo della disciplina e della comunità infermieristica che vede ora all’interno dell’Ateneo di Torino, e più in generale a livello italiano, il Settore MED/45 alla pari con tutti gli altri Settori scientifici disciplinari.

Questo traguardo è stato il frutto del lavoro scientifico di squadra che da diversi anni si sta sviluppando nell’ambito della comunità infermieristica e che è a disposizione di tutte le colleghe e i colleghi interessati al mondo della ricerca e della formazione, sia livello locale, sia a livello nazionale.

“Ricerca e formazione che cercheremo di ancorare sempre ai bisogni assistenziali e organizzativi di chi sta in prima linea a garantire l’assistenza propria degli infermieri”, commenta il professor Dimonte, recentemente coinvolto dalla Federazione anche sul progetto editoriale “Florence Nightingale e l’Italia” in occasione del Bicentenario 1920-2020. Dimonte, in particolare, ha curato il capitolo del volume edito dalla FNOPI dedicato alla nascita dell’assistenza e della professione infermieristica moderna all’inizio del Novecento.