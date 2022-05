Valerio Scanu confessione assurda: “Ecco cosa Maria mi ha urlato al telefono, con lei mi sono illuso. Non è come appare”

Dopo tanti anni dalla partecipazione ad Amici, Valerio Scanu torna a parlare del talent e, in particolare, della conduttrice Maria De Filippi. In una recente intervista, il cantante è stato un vero fiume in piena con le sue parole non solo di ammirazione ma anche di dispiacere nei confronti di colei che credeva fosse una persona importante e leale. La sua confessione ha spiazzato i fan e il popolo del web. Scopriamo di cosa si tratta. Il cantante sardo Valerio Scanu, è diventato famoso grazie al talent Amici cui vi ha partecipato nell’edizione 2008-2009 classificandosi secondo.

Da quel momento la sua carriera è stata abbastanza entusiasmante, in particolare nel 2010 quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che… uscendone vincitore. Al Festival vi ha partecipato anche una seconda volta, nel 2016, con il brano Finalmente piove, senza raggiungere il podio. Un’altra trasmissione che ha dato notorietà al suo talento è stata Tale e quale show, in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti. Scanu partecipò alla quarta edizione vincendo la terza puntata del talent show imitando Stevie Wonder, mentre nella finale si classificò al secondo posto dietro Serena Rossi.

Nel 2015 decise di svoltare pagina e mettere in stand by la musica: sbarcò in Honduras come concorrente della decima edizione del reality show L’isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, classificandosi quarto. In quegli anni Valerio Scanu era sempre più lontano da quel talent che gli aveva dato fama tanto che, stando a ciò che ha dichiarato nell’intervista, era un po’ in maretta con la De Filippi, accusata da lui di non avergli dato un posto come ospite al serale di Amici. Infatti, nel 2020 ha partecipato allo show della Carlucci, il Cantante Mascherato spendendo belle parole nei confronti della conduttrice di Rai 1. “Una bellissima esperienza arrivata in un momento in cui stavo per dire ‘basta’ ed ero lì lì seriamente…”

Da testuali parole si evince una certa amarezza. Valerio Scanu, infatti, in una recente intervista ha parlato molto del suo rapporto con Maria De Filippi facendo molti apprezzamenti e non solo. “Una lavoratrice indefessa, una professionista immensa che, quando ho vinto Sanremo, quasi urlò al telefono per congratularsi con me”. Purtroppo, però, non sono mancati degli attacchi alla conduttrice in quanto il cantante si è sentito illuso e preso in giro da lei.

Come anticipato precedentemente, Maria gli aveva promesso una partecipazione costante al serale di Amici negli anni successivi la sua presenza al talent show come di consueto ha sempre fatto e continua a fare con tutti gli altri ex concorrenti. Con Scanu, però, ciò non è mai avvenuto. Questa mancanza da parte della De Filippi ha causato in Valerio Scanu una forte delusione tanto da farlo fare queste dichiarazioni. “Non che mi aspettassi un ufficio di collocamento, però illudere è un’altra faccenda.

Magari sarebbe stato tutto più facile se effettivamente fossi rimasto una creatura di Zia Mary, ma la verità è che la libertà non ha prezzo. Sono io il garante tanto dei miei successi quanto dei miei fallimenti, nessun altro”. Come la prenderà la moglie di Costanzo? Magari, leggendo l’intervista, cercherà di chiarire, in privato, col cantante. E, sicuramente, potrebbe rimediare invitandolo alla nuova edizione di Amici che inizierà a settembre.

