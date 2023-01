Valerio Tallini L’ aeronautica è la disciplina dedicata allo studio, alla progettazione

Cosa include l’aeronautica?

Non è un compito facile costruire un veicolo ed è ancora più difficile costruirne e progettarne uno che voli nell’aria. L’ingegneria aeronautica è la parte della tecnologia che si occupa della progettazione e del funzionamento degli aeromobili e degli aspetti tecnico-scientifici della navigazione aerea e degli strumenti che utilizza. Per raggiungere questa missione, l’ingegneria aeronautica comprende diverse discipline da cui si basa:

Progettazione di aeromobili

Aerotecnica

Aerodinamica

Navigazione di aerei

Infrastrutture, sistemi aerospaziali e aeroporti

Fisica applicata all’aeronautica

Chimica applicata all’aeronautica

Linguistica applicata all’aeronautica

Gruppo propulsore

Termofluidodinamica

Veicoli aerospaziali

Meteorologia

Missilistica

L’ingegneria aeronautica e l’ingegneria aerospaziale sono professioni che studiano tutte queste discipline. Altre professioni coinvolte in quest’area sono l’ingegneria dei sistemi, l’ingegneria meccanica e l’ingegneria delle telecomunicazioni e dell’elettronica.

Storia dell’aeronautica

Nel corso della storia, gli esseri umani di molte civiltà hanno sempre avuto il desiderio di volare. Ne è un esempio la famosa leggenda di Dedalo e Icaro, narrata dal poeta romano Ovidio. Le prime idee includono il primo tentativo di volo scientifico di Abbas Ibn Firnas, uno scienziato islamico, nel IX secolo. È scivolato due volte da una torre nella città di Cordoba. Utilizzò prima una tela larga e poi con ali di legno e stoffa, nel IX secolo. Nel 1282, l’esploratore Marco Polo scoprì che in Cina venivano utilizzate piccole mongolfiere note come lanterne, aquiloni e giocattoli ad ala rotante. La prima mongolfiera in Europa fu scoperta nel XIII secolo quando Roger Bacon scrisse che l’uomo poteva volare se era fissato a una grande palla cava di rame sottile, piena di fuoco liquido o aria.

Tra gli scienziati che iniziarono lo studio dell’aeronautica c’era Leonardo da Vinci. Da Vinci studiò il volo degli uccelli per sviluppare gli schemi di una delle prime macchine volanti alla fine del XV secolo. Tuttavia, i suoi piani, come l’ornitottero, che non sono stati messi in pratica, non hanno avuto successo. Le macchine per sbattere le ali che aveva progettato erano o troppo piccole per sollevarsi abbastanza in alto in alcuni casi, o troppo pesanti per essere azionate da esseri umani. Nel 1793, Diego Marin Aguilera, un meccanico spagnolo, riuscì a pilotare una macchina sbattente per 360 metri. È stato costretto ad atterrare a causa di un’articolazione dell’ala rotta. Sebbene queste macchine siano ancora interessanti per alcuni gruppi di hobbisti, questo strumento è stato sostituito dall’aliante nel XIX secolo.

I fratelli Montgolfier, Joseph-Michel e Jacques-Etienne sono conosciuti come gli inventori della mongolfiera. Iniziarono i loro esperimenti ad Avignone nel 1782 e nel dicembre dello stesso anno riuscirono a costruire il prototipo. I fratelli Montgolfier costruirono un pallone con tela di seta e lino, ricoperto di carta, alto 17 metri e con un diametro di 20 metri. Hanno completato il primo volo con equipaggio con questo veicolo. La salita avvenne il 19 settembre 1953, alla presenza dei Re di Francia e di centinaia di spettatori che iniziarono a circondare il sito. È stato gonfiato con aria calda, ha raggiunto un’altezza di 518 metri e poi è rimasto in aria per 10 minuti

Sir George Cayley ha progettato vari modelli di alianti ed è conosciuto come il padre dell’aeroplano. Ha avuto l’idea di un aereo ad ala fissa. Ha anche pilotato alianti con e senza pilota e ha migliorato il design dei paracadute. Nel primo aliante con equipaggio, il Coachman Carrier, Cayley volò per circa 130 metri attraverso una valle a Brompton-by-Sawdon in Inghilterra, nel 1853.

Pedro Paulet, uno scienziato peruviano, è stato uno dei primi a sperimentare con i razzi a propulsione, essendo considerato il padre dei razzi moderni e da altri come il padre dell’aeronautica moderna . Ha elaborato piani per un aereo siluro, motivo per cui è considerato un aereo avanzato per l’epoca. Quando furono inventati i motori a combustione interna, abbastanza piccoli da alimentare un dispositivo volante con essi, iniziò una corsa tra due possibilità di volo: più leggero dell’aria (dirigibili) e più pesante dell’aria (aeroplani).

L’inventore del dirigibile fu il francese Henri Giffard nel 1852. Applicò un piccolo motore a vapore ad un aerostato a forma di sigaro, che mosse il dirigibile ad una velocità di 10 km/h. L’innovazione di Giffard per l’aeronautica ha portato la possibilità di dirigere il volo. L’uomo che perfezionò i dirigibili e li rese famosi fu il tedesco von Zeppelin. I suoi grandi dirigibili, ciascuno dotato di motore a benzina, svolgevano attività che all’epoca suscitarono molte polemiche. Con il suo dirigibile Zeppelin I , lungo 128 metri, ha sorvolato più volte il Lago di Costanza. Nel 1910, con il dirigibile Deutschland, iniziò il primo servizio aereo passeggeri. Lo stesso motore a benzina che aveva consentito il funzionamento del dirigibile dava un vantaggio agli aeroplani. La fine del dirigibile fu accelerata dal terribile incidente di Hindenburg nel 1937.

Tra il 1900 e il 1902, Wilbur e Orville Wright testarono i loro alianti nella galleria del vento che avevano costruito nella loro officina a Dayton, negli Stati Uniti. Come risultato delle loro prove, i fratelli riuscirono a comprendere la logica alla base della manovrabilità dell’aereo, che brevettarono nel 1903. Il 17 dicembre dello stesso anno, realizzarono il volo nel loro primo dispositivo ad elica, il Wright Flyer io . Con ciò, divennero famosi inventori dell’aeroplano consentendo il controllo del movimento nei tre assi dello spazio – un concetto che continua ad essere valido più di un secolo dopo.

Miglioramenti della tecnologia aeronautica

Dopo i voli dei fratelli Wright, l’aeronautica ha acquisito maggiore popolarità in tutto il mondo. Il periodo prima della prima guerra mondiale è stato caratterizzato da molteplici innovazioni nel design e nei test. Il primo idrovolante (un aeroplano che decolla e atterra in acqua) della storia fu costruito e collaudato dall’ingegnere francese Henri Fabre nel 1910. In questo periodo iniziarono gli esperimenti con velivoli monoplani con struttura alare e furono prodotti aerei più grandi con più motori. Questa è stata la fase di conferma dell’industria aeronautica.

Durante la prima guerra mondiale sia gli aeroplani che i dirigibili furono usati come armi. In un primo momento, questi veicoli furono utilizzati per la ricognizione, ma ben presto furono dotati di armi per attaccare gli aerei nemici. Ciò ha portato alla creazione di aerei da combattimento e armi antiaeree. Le esigenze scaturite dal conflitto durante la guerra hanno spinto i progettisti a costruire modelli sempre più capaci. All’inizio della guerra, la maggior parte degli aerei riusciva a malapena a sollevare il proprio pilota e la velocità di volo era di circa 100 km/h. Ben presto furono sviluppati motori più potenti e furono introdotti notevoli miglioramenti. Durante la guerra si susseguirono nuovi modelli, presto sostituiti da modelli più evoluti. Come risultato di questa pressione, furono addestrati più piloti e furono costruiti più aerei rispetto ai 13 anni trascorsi dal primo volo. L’uso dell’aviazione ha cambiato la guerra per sempre.

Il periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale e l’inizio della seconda guerra mondiale era noto come l’età d’oro dell’aeronautica. Durante questo periodo, sono continuati ad essere implementati miglioramenti ai progetti e ai prototipi. Era il tempo delle dimostrazioni aeree acrobatiche, del trasporto passeggeri, dei voli turistici, dei voli di propaganda, dei voli di addestramento e delle gare aeree. Gli aerei iniziarono a sostituire il legno con il metallo ei motori aumentarono considerevolmente la loro potenza. In questo periodo furono tentati anche i primi voli transoceanici. Il 17 giugno 1928 Amelia Earhart divenne la prima donna ad attraversare l’Atlantico, il suo volo durò 15 ore e 18 minuti.