Valerio Tallini Roma, Italia, 6 ottobre 2022 – Aeroporti di Roma (ADR), Atlantia, UrbanV

Roma, Italia, 6 ottobre 2022 – Aeroporti di Roma (ADR), Atlantia, UrbanV e il pioniere della mobilità aerea urbana (UAM), Volocopter, hanno completato con successo i primi voli di prova eVTOL con equipaggio nello spazio aereo italiano. Questi test facevano parte di un ecosistema di mobilità allestito presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Questa è una pietra miliare fondamentale verso il previsto lancio di servizi avanzati di mobilità aerea (AAM) a Roma entro il 2024, con i partner che hanno avviato le operazioni del primo vertiport completamente funzionante in Italia.

Questa mattina Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno condotto il primo volo di prova pubblico eVTOL con equipaggio in Italia, presentando il primo vertiport di test di mobilità aerea avanzata (AAM) del paese e ospitando un processo di prenotazione interattivo sulla piattaforma digitale VoloIQ di Volocopter. Il test arriva un anno dopo che il primo prototipo di eVTOL è stato presentato in Italia. Negli ultimi dodici mesi sono stati compiuti importanti passi avanti nella tecnologia di volo, nella progettazione del vertiport e nella regolamentazione necessaria per abilitare i primi servizi AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma previsti per il volo entro il 2024.

Il pilota collaudatore di Volocopter a bordo del Volocopter 2X elettrico ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza lungo una traiettoria di volo a "figura 8" davanti a spettatori dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità italiane, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC) e il fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo (Ente Nazionale Assistenza al Volo – ENAV), il cui ruolo rimane centrale nella definizione del futuro ecosistema AAM. L'aerotaxi elettrico di Volocopter è progettato per voli passeggeri veloci e senza emissioni in ambienti urbani su strade e corsi d'acqua congestionati, riflettendo il piano di Atlantia e Aeroporti di Roma di svolgere un ruolo pionieristico nel rendere il futuro dell'aviazione sempre più innovativo e sostenibile.

Il vertiport è sviluppato in conformità alle "Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports for Operation with Manned VTOL-Capable Aircraft Certified in the Enhanced Category" dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e si trova all'interno del sandbox normativo approvato dall'ENAC . È progettato per ospitare vari tipi di test sia per le operazioni di volo che di terra (turnaround, ricarica della batteria, ecc.), con un sistema elettrico studiato per consentire il test di varie tecnologie di ricarica eVTOL (cambio batteria, ricarica rapida, ecc.). L'infrastruttura, che occupa un'area di circa 5.500 mq, è stata dimensionata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che saranno certificati nei prossimi anni e si compone di: un'area di avvicinamento e decollo finale (FATO) per le operazioni di atterraggio e decollo ; un parcheggio; un hangar coperto di 20 x 20 x 6 metri; vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e un'area per la ricarica delle batterie.

Il volo di questa mattina è stato seguito da una dimostrazione di vertiport ospitata da UrbanV, società costituita da ADR – insieme ad Aéroports de la Côte d'Azur, Aeroporto di Venezia (SAVE) e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. L'obiettivo è progettare e costruire vertiport a livello internazionale. In questo contesto è stata esplorata un'altra dimensione dei futuri servizi AAM, il VoloIQ. Questa piattaforma digitale è la spina dorsale dell'ecosistema della mobilità aerea urbana che supporta l'accesso digitale a tutti i processi di lavoro. Dalle operazioni di volo alla prenotazione e oltre, VoloIQ supporterà e semplificherà lo scale-up delle operazioni UAM/AAM nelle città di tutto il mondo per integrare l'infrastruttura fisica (vertiport) e l'intero ecosistema nella dimensione digitale.

