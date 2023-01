Valerio Tallini storia del volo , sviluppo di macchine volanti più pesanti dell’aria

sono: Mi chiamo Valerio Tallini sono un blogger appassionato di aviazione, sono uno studente che da 23 anni vivo in California laureato University of California, Berkeley (UCB) Berkley, CA Facoltà in ambito scientifico a attualmente lavoro nell’università di Los Angeles, CA University of California, Los Angeles (UCLA) sono appassionato di volo Amo l’Italia e Roma sopratutto dove sono nato 32 anni fa,

storia del volo , sviluppo di macchine volanti più pesanti dell’aria. Importanti punti di riferimento ed eventi lungo il percorso verso l’invenzione dell’aeroplano includono la comprensione della reazione dinamica delle superfici di sollevamento (o ali), la costruzione di motori assolutamente affidabili che producessero potenza sufficiente per azionare una cellula e la risoluzione del problema del controllo del volo in tre dimensioni. Una volta che i fratelli Wright dimostrarono che i problemi tecnici di base erano stati superati all’inizio del XX secolo, l’ aviazione militare e civile si sviluppò rapidamente.

Questo articolo racconta la storia dell’invenzione dell’aereo e lo sviluppo dell’aviazione civile dagli aeroplani con motore a pistoni ai jet. Per una storia dell’aviazione militare, vedi aerei militari ; per il volo più leggero dell’aria, vedi dirigibile . Vedere aeroplano per una trattazione completa dei principi del volo e delle operazioni dell’aeromobile, delle configurazioni dell’aeromobile e dei materiali e della costruzione dell’aeromobile. Per un confronto tra aerei pionieri selezionati, vedere di seguito .

La sera del 18 settembre 1901,Wilbur Wright , un uomo d’affari di 33 anni di Dayton, Ohio, si è rivolto a un illustre gruppo di ingegneri di Chicago sull’argomento di “Alcuni esperimenti aeronautici” che aveva condotto con suo fratello Orville Wright nei due anni precedenti. “Le difficoltà che ostacolano la via del successo nella costruzione di macchine volanti”, ha osservato, “sono di tre classi generali”.

Quelli che riguardano la costruzione delle ali portanti.

Quelli che riguardano la generazione e l’applicazione della potenza necessaria per guidare la macchina attraverso l’aria.

Quelli relativi al bilanciamento e alla guida della macchina dopo che è effettivamente in volo.

Questa chiara analisi – l’affermazione più chiara possibile del problema del volo più pesante dell’aria – divenne la base per il lavoro dei fratelli Wright nel successivo mezzo decennio. Ciò che era noto a quel tempo in ciascuna di queste tre aree critiche e quali ulteriori ricerche erano necessarie sono considerate di seguito.

Costruzione del sostentamentoali : il problema della portanza

Il sogno del volo umano deve essere iniziato con l’osservazione degli uccelli che si libravano nel cielo. Per millenni , tuttavia, il progresso è stato ritardato dai tentativi di progettare aerei che emulassero il battito delle ali di un uccello. Le generazioni di sperimentatori e sognatori che hanno concentrato la loro attenzione sugli ornitotteri – macchine in cui il battito delle ali generava sia portanza che propulsione – non hanno contribuito in modo sostanziale alla soluzione finale dei problemi che bloccano la strada al volo meccanico.

Così, la storia dell’invenzione dell’aeroplano inizia nei secoli XVI, XVII e XVIII, con le prime serie ricerche di aerodinamica , lo studio delle forze che agiscono su un corpo solido (per esempio, un’ala quando è immersa in un flusso d’aria). Leonardo da Vinci e Galileo Galilei in Italia, Christiaan Huygens nei Paesi Bassi e Isaac Newton in Inghilterra hanno tutti contribuito alla comprensione della relazione tra resistenza (drag) e fattori quali la superficie di un oggetto esposto al flusso e la densità di un fluido. Matematici svizzeri Daniel Bernoulli e Leonhard Euler e ingegnere britannicoJohn Smeaton ha spiegato la relazione tra pressione e velocità e ha fornito informazioni che hanno consentito a una generazione successiva di ingegneri di calcolare le forze aerodinamiche.

George Cayley , un baronetto inglese, colmò il divario tra la teoria fisica, la ricerca ingegneristica e l’antico sogno del volo. Ha raccolto dati aerodinamici critici di valore nella progettazione di velivoli alati, utilizzando strumenti sviluppati nel XVIII secolo per la ricerca sulla balistica . Cayley è stato anche un pioniere della progettazione di aerei, spiegando che una macchina volante di successo avrebbe avuto sistemi separati perportanza , propulsione e controllo. Sebbene abbia prodotto progetti per ornitotteri, è stato il primo sperimentatore a concentrarsi su velivoli ad ala fissa.

Cayley scoprì i segreti della portanza nella forma dell’ala di un uccello, supponendo che un’ala arcuata o bombata avrebbe prodotto una portanza maggiore di un’ala piatta a causa della minore pressione sulla superficie curva ( vedi il teorema di Bernoulli ). Le sue osservazioni sugli uccelli in volo lo hanno portato a riconoscere la superiorità di ali relativamente lunghe e strette (nella terminologia moderna, ad alto rapporto di aspetto) per il volo librato. In pratica, tuttavia, ha progettato ali biplano e multiplano (le prime nel loro genere) come mezzo per fornire la massima superficie in una struttura forte e facilmente controventata.

Rivolgendosi al primo incontro dell'Aeronautical Society of Great Britain nel 1866, Francis H. Wenham fornì una riaffermazione concisa e vigorosa delle idee più importanti di Cayley riguardo alle ali. Cinque anni dopo, in collaborazione con John Browning, Wenham costruì la prima galleria del vento , un dispositivo che avrebbe avuto un profondo effetto sullo studio delle ali e sullo sviluppo di profili aerodinamici migliorati. Horatio Phillips, un membro dell'Aeronautical Society, sviluppò un design della galleria del vento ancora più efficace e brevettò (1884) un design a profilo aerodinamico a due superfici che fornì le basi per la maggior parte dei successivi lavori sul campo.

