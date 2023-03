Valinhos abriga em hotel 28 moradores de área de risco afetada por fortes chuvas

Famílias da região do Pinheirinho tiveram casas invadidas pela água e pela lama e perderam pertencentes. Vinhedo também tem desalojados após temporal de terça (28). Famílias da região do Pinheirinho, em Valinhos, precisaram deixar casas após temporal

Prefeitura de Valinhos

A Prefeitura de Valinhos (SP) retirou 28 moradores da região do Pinheirinho que tiveram as casas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nesta semana. Na terça-feira (28), o temporal com 98 milímetros em quatro horas provocou dezenas de alagamentos.

Segundo a administração municipal, as famílias retiradas tiveram as residências invadidas pela água e pela lama e perderam “todos os seus pertencentes”.

LEIA TAMBÉM

Após temporal, Prefeitura de Valinhos fecha Centro de Lazer para remoção de árvores ‘com risco de queda’

Com isso, os moradores foram levados para um hotel da cidade, onde permanecerão por ao menos dez dias, diante da previsão de mais chuvas.

A prefeitura informou, ainda, que oferecerá um aluguel social para que, após a estadia no hotel, as famílias deixem a região do Pinheirinho e se abriguem em imóveis seguros. “Na prática, os proprietários alugarão os imóveis às famílias e a Prefeitura, custeará no valor de um salário-mínimo”, explica a administração.

Já os moradores que puderam permanecer no Pinheirinho recebem doações de alimentos, vestuários, eletrodomésticos, itens de higiene, móveis, entre outros itens arrecadados pelo Fundo Social de Solidariedade.

Desalojados também em Vinhedo

Também por causa do temporal de terça-feira, 27 moradores ficaram desalojados em Vinhedo (SP) depois de um deslizamento de terra na Vila Junqueira. Ao todo, dez casas foram interditadas pela Defesa Civil por conta dos riscos.

Vinhedo inicia racionamento de água após chuva danificar estação

Os deslizamentos ocorreram em uma área conhecida como talude da Rua Goiás e foram registrados em vídeo.

Geólogos do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) emitirão um laudo em até cinco dias sobre a situação das casas, que ficaram praticamente penduradas no topo do morro. Não há previsão para o retorno das famílias.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa