No grupo de alimentos, o preço do alho (kg) teve uma queda de mais de 45%. Valor de cesta básica tem redução de aproximadamente R$ 10 em Presidente Prudente (SP)

O Índice de Preços Toledo (IPT) aponta uma deflação de 1,04% no preço da cesta básica em Presidente Prudente (SP) na segunda quinzena de março em relação ao resultado do mesmo período do mês anterior.

O levantamento realizado em sete supermercados da cidade, em 28 de março, revela que o consumidor que gastava R$ 993,86 para comprar os produtos de uma cesta básica, passou a desembolsar, em média, R$ 983,49, uma diferença de R$ 10,37.

Segundo o levantamento, a “concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 55%, pois comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 445,01 a mais. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço, o total gasto seria de R$ 287,68, economizando assim, R$157,33”.

O grupo de alimentos teve queda de 2,18%. O alho (kg) teve redução de 45,42% e a batata apresentou decréscimo de 17,24%.

Já o grupo de higiene pessoal apresentou uma inflação de 9,26%, com destaque para o desodorante spray (90-100ml), com aumento de 21,08%, e o papel higiênico (4 unidades de 30 metros/folha simples), com elevação de 20,65%.

E, por último, seguindo a tendência de baixa, o grupo de artigos de limpeza apresentou uma deflação de 0,08%, com destaque para o detergente líquido (500ml), que teve diminuição de 13,71%, e a água sanitária (1 litro), com baixa de 8,86%.

