Valor do boi gordo registra queda em RO e arroba chega a R$ 217, em média

Dados foram compilados de 27 de fevereiro a 3 de março, em diversos municípios do estado. Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Preço do boi gordo para o produtor rural caiu 4%

Embrapa/Divulgação

O preço médio da arroba do boi gordo chegou a R$ 217,44 no final de fevereiro e início de março em em Rondônia . O valor corresponde a uma queda de 4% em relação a semana anterior, quando a arroba era vendida por R$ 227, em média.

Segundo a nova cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), entre 27 de fevereiro a 3 de março, o valor pago ao produtor pela arroba do boi está em R$ 217,44, para compra à vista.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a arroba do boi gordo perdeu cerca de 20% do valor de venda no estado.

O valor médio da arroba é calculado com base no preço cobrado pelos produtores rurais tanto na capital Porto Velho quanto nos municípios do interior de Rondônia.

Além do preço a nível estadual, a pesquisa da Emater indica a média da arroba em algumas cidades (veja na tabela abaixo).

Cotação do boi gordo à vista em cidades de RO

Maior e menor valor

O maior valor de comércio foi encontrado em Costa Marques, Porto Velho e Chupinguaia, onde, por cada arroba, é cobrado R$ 230.

Santa Luzia foi a cidade de menor valor de comércio do boi gordo, sendo cobrado, por arroba, R$ 213,20.

valipomponi