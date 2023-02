‘valor-vai-ajudar-a-comprar-meu-carro’,-diz-advogada-que-tem-dinheiro-‘esquecido’-no-banco-central

BC reabriu consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) nesta terça-feira (28); quantia supera os R$ 6 bilhões. A advogada Rafaella Leonel, 24, descobriu por meio de uma brincadeira que teria um dinheiro ‘esquecido’ nos bancos

Arquivo pessoal

O Banco Central voltou a abrir, nesta terça-feira (28), a consulta a eventuais valores “esquecidos” em bancos e outras instituições financeiras por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR). E a advogada Rafaella Leonel, de 24 anos, descobriu por meio de uma brincadeira que teria algum dinheiro para sacar.

A pesquisa para o valor exato a ser sacado – tanto de Rafaella quanto de outras pessoas – só será disponibilizada a partir da próxima semana. Segundo o BC, o SVR tem disponíveis cerca de R$ 6 bilhões em valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

Rafaella só decidiu acessar o sistema após um amigo perguntar pelo Instagram quem tinha valores a receber. Foi uma surpresa quando ela entrou no site do BC e descobriu que seria uma dos milhões de brasileiros que têm algum dinheiro “esquecido” no banco.

O objetivo é juntar esse montante com os R$ 40 mil que recebeu da mãe, Rosana Navarro, para comprar um carro.

“O dinheiro que minha mãe me deu não era suficiente para adquirir o veículo que eu queria, [um Honda Fit]. Agora, independentemente do valor disponível no Banco Central, estou mais perto de comprar meu carro”, afirmou.

Mesmo sem saber o valor exato, a advogada acredita que seja algo perto dos R$ 100 e já tem planos para o dinheiro: investir tudo em CDB (Certificado de depósito bancário).

“Ao acessar agora, percebi que não saberia quanto poderia somar ao meu investimento. Isso me dá ansiedade”, brinca Leonel. “Queria saber o quão mais perto estou do meu carro”. Sua meta é comprar o veículo perto de julho – ainda faltam aproximadamente R$ 5 mil para que a advogada consiga alcançar a quantia necessária.

A advogada, Rafaella Lopes, 24, descobriu por meio de uma brincadeira que teria valores a receber.

Arquivo pessoal

A advogada conta que o valor deve ser de algum banco no qual abriu conta nos últimos anos e pondera que, mesmo que a quantia a ser retirada não seja tão grande, já é algo interessante, principalmente porque está desempregada há três semanas.

Desde 2020, Rafaella trocou de emprego três vezes – e cada um obrigou-a abrir uma conta bancária diferente para receber o pagamento. “Eu poderia ter feito a portabilidade, mas acabei por não fazer e simplesmente fechei [a conta], o que pode ter me deixado alguma quantia no limbo”.

Para saber quem tem valores a receber, basta entrar no site do Banco Central, informar o CPF, o nome completo e a data de nascimento. Veja mais detalhes.

O BC já havia liberado a consulta no ano passado, em fevereiro de 2022, mas suspendeu o acesso ao sistema e os saques dos valores em abril daquele ano.

Rafaella afirma que, na época, também tentou acessar o SVR para verificar se tinha algum valor a receber. Mas, por conta de sobrecargas no sistema, não conseguiu fazer a consulta. Ela acredita que o montante disponível em 2023 é algo que já poderia ser sacado anteriormente.

A advogada conta, no entanto, que ainda tem dúvidas sobre o trâmite para pegar o dinheiro. Ela afirma que caso descubra que o valor disponível é de centavos e que precisará ir até uma agência física para fazer o saque, prefere abrir mão da quantia.

“Eu não vou. Não quero enfrentar uma fila enorme por nada… o governo pode ficar”, diz.

Segundo o Governo, quem tiver algum dinheiro disponível, precisará informar a chave PIX e salvar o protocolo. O pagamento será feito em aproximadamente 12 dias.

Vittorio Rienzo