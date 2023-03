Valorize seu imóvel em até 10% com energia solar

Em alta no mercado, a modalidade de energia limpa é opção também para maior valorização no mercado imobiliário Autonomia na geração de energia, economia direta na conta de luz, consciência ambiental e facilidades de financiamento com boas taxas de juros tornaram o investimento em sistemas de energia solar ainda mais atrativo. Além desses benefícios, estudos mostram que, ao adotar um sistema fotovoltaico, um imóvel pode valorizar até 10% do seu valor de mercado.

Ainda, de acordo com estudos realizados pela Absolar, o setor devolve mais de R$ 3,00 em ganhos econômicos, sociais, elétricos e ambientais a cada R$ 1,00 investido em sistemas de energia solar fotovoltaica de pequeno e médio porte no Brasil.

Economia e retorno sobre o investimento

Ao investir em painéis fotovoltaicos em um imóvel, é importante que o consumidor entenda qual o tempo que ele terá o retorno sobre este investimento.

“Considerando a vida útil de 25 anos dos painéis fotovoltaicos e a economia nos gastos na conta de energia elétrica que podem chegar a uma redução de 90% dos gastos mensais, o retorno previsto de um sistema residencial de geração distribuída é de 3 a 6 anos. Esse é o período necessário para que o custo de instalação se pague e comece a dar lucro”, explica Robert Fischer, sócio-fundador da Topsun, empresa líder no segmento.

O período varia de acordo com o número de equipamentos instalados, potência, consumo médio e região do imóvel. Um importante argumento de vendas, por exemplo, já que o comprador contará com uma economia expressiva a curto prazo ao adquirir o imóvel.

Valorização e práticas ambientais

A sustentabilidade também é destaque. Com uma consciência verde cada vez mais latente entre os consumidores, apostar em edificações preocupadas com o meio ambiente é uma tendência que posiciona ainda mais os imóveis no mercado.

Invista com segurança

Com experiência de mercado e referência na área com mais de 6 mil projetos entregues e mais de 150 mil placas fotovoltaicas vendidas e instaladas, a Topsun oferece soluções inteligentes e projetos customizados para todos os tipos de imóveis.

